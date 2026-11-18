Analyse der Sendung vom 18. November 2026. Experten schätzen eine seltene Käthe-Kruse-Puppe auf bis zu 3.000 Euro. Weitere Fundstücke wie ein Steinzeugkrug aus 1894 im Detail.

Die beliebte Sendung Bares für Rares präsentiert am Mittwoch, den 18. November 2026, wieder eine Auswahl faszinierender und historisch bedeutender Objekte. Moderator Horst Lichter (64) führt durch die Sendung und begleitet die Verkäufer bei der Bewertung ihrer Raritäten. Im Zentrum der aktuellen Ausgabe stehen unter anderem eine gut erhaltene Puppe aus der Frühzeit der Puppenmanufaktur Käthe Kruse sowie mehrere historische Alltagsgegenstände, deren Herkunft und Wert von den Experten detailliert beleuchtet werden.

Seltene Käthe-Kruse-Puppe mit beweglichen Gelenken

Ingvild stellt eine Puppe vor, die sie von der Cousine ihrer Mutter erhalten hat, die im Jahr 1911 geboren wurde. Die Expertise übernimmt Annika Raßbach, die das Stück als eines der frühen Käthe-Kruse-Schlenkerchen identifiziert. Diese Puppen wurden ab 1922 bis in die frühen 1930er-Jahre produziert und zeichnen sich durch bewegliche Arme und Beine aus. Bei der vorgezeigten Figur ist das Käthe-Kruse-Emblem unter einem Fuß noch vorhanden, was die Authentizität unterstreicht. Ingvild erklärt, dass ihre Kinder in der Kindheit Angst vor der Puppe hatten und nicht mit ihr spielten, weshalb das Objekt heute in einem perfekten Zustand ist.

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Die Gründerin Käthe Kruse schuf diese Puppen ursprünglich, weil ihr der damalige Markt an teuren, zerbrechlichen Porzellanpuppen nicht gefiel. Sie zeigte ihre selbstgemachten Puppen erstmals 1910 auf einer Handwerksausstellung, wo die Begeisterung groß war. 1912 gründete sie die Puppen-Werkstatt unter dem Namen Käthe Kruse. Bei der vorgelegten Figur sind Schuhe und Haube noch original, während Kleid und Unterwäsche ersetzt wurden. Die Expertenschätzung liegt bei 1.500 bis 3.000 Euro. Mit Originalkleidung wäre ein mittlerer vierstelliger Betrag realistisch.

Höhere Gebote und Einigung im Händlerraum

Im Händlerraum steigen die Gebote für die Puppe zunächst von 150 Euro auf 550 Euro. Nach Nennung der Expertenschätzung von 1.500 bis 3.000 Euro erhöht sich das Gebot weiter auf 800, 1.000 und 1.200 Euro. Schließlich einigen sich die Verkäuferin und der Händler Julian Schmitz-Avila (40) auf einen Preis von 1.400 Euro. Dieser Preis liegt zwar unter der unteren Schätzsollgrenze, spiegelt aber den Zustand ohne originale Kleidung wider. Für Käfer-Fans ist dies ein wertvolles Stück aus der Geschichte der deutschen Puppenherstellung.

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Weitere historische Fundstücke und ihre Schätzungen

Nathalie und John aus Perleberg bringen einen Steinzeugkrug mit, der laut John von seiner Urgroßmutter stammt. Das Objekt wurde im Jahr 1894 hergestellt und hat die Jahrzehnte gut überstanden. Die Experten schätzen den Krug auf einen Wert zwischen 180 und 240 Euro. Er ist ein Beispiel für industrielle Keramikproduktion aus dem späten 19. Jahrhundert und zeigt typische Merkmale der damaligen Fertigungstechniken.

Viola aus Köln kommt mit einem versilberten Feuerzeug aus dem Jahr 1984. Begleitet wird sie von Martina Häder aus Lüdenscheid, die sie erst am Vortag auf einem Campingplatz kennengelernt hat. Das Feuerzeug ist ein typisches Accessoire aus den 1980er-Jahren. Die Experten schätzen das Stück auf 100 bis 150 Euro. Es repräsentiert den Alltagsgeschmack der späten 1980er Jahre und ist ein schönes Beispiel für versilberte Metallarbeiten aus dieser Zeit.

Historisches Tuch aus dem frühen 19. Jahrhundert

Hansjörg und seine Tochter Eva präsentieren ein historisches Tuch, das aus dem Haushalt von Hansjörgs Ur-Ur-Ur-Großvater stammt. Das Textil wird auf die Zeit um 1812 datiert und ist damit ein sehr altes und historisch interessantes Stück. Die Experten schätzen den Wert des Tuchs auf 600 bis 1.000 Euro. Es handelt sich um ein seltenes Beispiel für Textilhandwerk aus der Zeit um 1812.