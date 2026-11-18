In der Sendung vom 18. November 2026 werden antike Schätze präsentiert. Von einer seltenen Käthe-Kruse-Puppe bis zu einem historischen Bierkrug.

Die populäre Sendung Bares für Rares präsentiert am Mittwoch, den 18. November 2026, eine Vielzahl historischer Objekte mit tiefgreifenden biographischen Hintergründen. Moderiert von Horst Lichter durchqueren die Gäste den Händlerraum mit der Hoffnung, für ihre Fundstücke faire Preise zu erzielen. Die Experten analysieren dabei nicht nur die materielle Beschaffenheit, sondern beleuchten auch die historischen Kontexte der einzelnen Stücke.

Die Käthe-Kruse-Puppe und ihre Geschichte

Die erste große Attraktion der aktuellen Ausgabe ist eine historische Puppe, die von der Verkäuferin Ingvild vorgestellt wird. Ingvild erklärt dem Publikum und den Experten, dass das Objekt von der Cousine ihrer Mutter stammt, die im Jahrgang 1911 geboren wurde. Diese Verbindung zu einer früheren Generation verleiht dem Stück zusätzlichen sentimentalen Wert, doch die physische Erhaltung ist ebenfalls beeindruckend. Ingvild berichtet, dass ihre eigenen Kinder stets Angst vor der Puppe hatten und sie daher niemals zum Spielen benutzten. Diese sorgfältige Aufbewahrung im Schrank führte dazu, dass das Exemplar heute noch in einem近乎 perfekten Zustand vorliegt.

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Die fachliche Einordnung übernimmt die Expertin Annika Raßbach, die das Stück als eines der frühen Käthe-Kruse-"Schlenkerchen" identifiziert. Diese speziellen Puppen wurden ab dem Jahr 1922 bis in die frühen 1930er-Jahre produziert und sind durch ihre beweglichen Arme und Beine charakterisiert. Bei dem gezeigten Exemplar ist zudem das originale Käthe-Kruse-Emblem unter einem der Füße noch vollständig vorhanden. Die Herkunft der Marke geht auf eine innovative Erfinderin zurück, die nach einem teuren und zerbrechlichen Porzellan-Modell eigene Puppen aus Stoff entwickelte. Nachdem sie diese 1910 auf einer Handwerksausstellung vorgestellt hatte, war die Begeisterung so groß, dass sie die Fertigung patentieren ließ. Im Jahr 1912 entstand schließlich die Puppen-Werkstatt unter dem Namen Käthe Kruse.

Bei der präsentierten Puppe sind Schuhe und Haube noch original erhalten, während Kleid und Unterwäsche später hinzugefügt wurden und keine Originale mehr sind. Aufgrund dieses Zustands liegt die Expertenschätzung der Puppe zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Die Expertise führt zudem aus, dass ein Exemplar mit vollständig originaler Kleidung einen mittleren vierstelligen Betrag realisieren könnte. Diese Differenzierung unterstreicht die hohe Bedeutung des Originalzustands auf dem Antiquitätenmarkt.

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Verkaufsprozess und Angebotssituation

Im Händlerraum zeigt sich die wirtschaftliche Dynamik der Sendung deutlich. Zunächst steigen die Gebote für die Puppe von 150 Euro zunächst auf 550 Euro an. Sobald die Experten die Schätzung von 1.500 bis 3.000 Euro bekannt geben, beschleunigt sich die Preisfindung. Die Gebote steigen weiter über 800, 1.000 und 1.200 Euro. Schließlich einigen sich die Verkäuferin Ingvild und der Händler Julian Schmitz-Avila, der 40 Jahre alt ist, auf einen Preis von 1.400 Euro. Dieser Abschluss liegt unterhalb der unteren Schätzmargen, zeigt aber die Verhandlungsdynamik bei einem gut erhaltenen, jedoch nicht vollständig originalen Zustand.

Weitere Exponate aus Perleberg und Köln

Neben der Puppe präsentiert die Sendung eine weitere historische Rarität. Nathalie und John aus Perleberg bringen einen Villeroy-&-Boch-Bierkrug aus Steinzeug mit. Laut John stammt dieser Krug ursprünglich von seiner Urgroßmutter. Der Krug wurde im Jahr 1894 hergestellt, was ihn zu einem wertvollen Zeugen der späten Gründerzeit macht. Die Experten schätzen den historischen Bierkrug auf einen Wert von 180 bis 240 Euro. Die Marke Villeroy & Boch ist seit dem 18. Jahrhundert für ihre Keramik und ihr Porzellan bekannt, wobei diese spezifischen Krüge oft in Gaststätten verwendet wurden.

Ein weiteres interessantes Objekt bringt Viola aus Köln in die Show. Begleitet wird sie von Martina Häder aus Lüdenscheid, die sie erst am Vortag auf einem Campingplatz kennengelernt hat. Viola präsentiert ein versilbertes Feuerzeug aus dem Jahr 1984. Diese Gegenstände waren im späten 20. Jahrhundert oft Statussymbole oder hochwertige Geschenke. Die Experten schätzen das versilberte Feuerzeug auf einen Wert von 100 bis 150 Euro. Die kurze Bekanntschaft der beiden Frauen vor dem Dreh unterstreicht die spontane Natur der Sendung, in der sich Menschen oft über gemeinsam entdeckte Schätze verbinden.

Historisches Tuch aus dem 19. Jahrhundert

Das letzte vorgestellte Highlight stammt aus einer sehr viel früheren Epoche. Hansjörg und seine Tochter Eva bringen ein historisches Tuch mit, das aus dem Haushalt von Hansjörgs Ur-Ur-Urgroßvater stammt. Das Tuch wird auf die Zeit um 1812 datiert, was es zu einem Artefakt aus der Zeit der Napoleonischen Kriege macht. Solche textile Überbleibsel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit und ihres Alters besonders selten. Die Experten schätzen das historische Tuch auf einen Wert von 600 bis 1.000 Euro. Die Herkunft aus dem direkten familialen Umfeld verleiht dem Stück eine persönliche Note, die über den rein materiellen Wert hinausgeht. Die Show bietet damit einen faszinierenden Einblick in die deutsche Kulturgeschichte durch die Objekte, die private Sammler aus ihren Häusern mitbringen.