In der Bares für Rares Folge vom 16. November 2026 kauft Lisa Nüdling einen Sternsaphirring von Sibylle. Details zu Expertise, Preis und weiteren Raritäten.

In der am Montag, dem 16. November 2026, ausgestrahlten Folge der Sendung Bares für Rares im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stand ein außergewöhnliches Schmuckstück im Mittelpunkt. Die Teilnehmerin Sibylle aus Düsseldorf brachte ein kunstvoll gearbeitetes Schmuckstück zur Bewertung mit, das aufgrund seines zentralen Edelsteins und der historischen Handarbeit erhebliches Interesse bei den Händlern weckte. Die moderierende Begleitung dieser Episode übernahm erneut der erfahrene Fernsehmoderateur Horst Lichter, der das Publikum durch die unterschiedlichen Provenienzen der vorgestellten Objekte führte.

Expertise des Sternsaphirringes

Der im Vordergrund stehende Ring wurde vom Gutachter Patrick Lessmann als Einzelanfertigung aus den 1970er-Jahren identifiziert. Das Material besteht aus 750er-Weißgold, das von Fachleuten als hochwertig eingestuft wird. Die Fassung zeigt eine komplexe Anordnung von Edelsteinen: Im Zentrum dominiert ein oval geschliffener Saphir mit einer geschätzten Masse von etwa 14 bis 15 Karat. Dieser zentrale Stein wird von acht weiteren Steinen umgeben, darunter vier Brillanten, vier Smaragde und acht Rubine.

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Das besondere Merkmal des Steines ist das physikalische Phänomen des Asterismus, das als sechsstrahliger Stern sichtbar wird, wenn Licht auf die Oberfläche des Saphirs trifft. Patrick Lessmann bestätigte in seiner Expertise, dass der Stein einen natürlichen bläulich-violetten Farbton aufweist und frei von Hitzebehandlungen ist. Der Zustand des Schmuckstücks wurde als makellos beschrieben, da keinerlei Beschädigungen an der Fassung oder den Steinen festgestellt wurden. Die Urkunde belegt somit die Authentizität und die besondere Qualität des Rarums.

Preisvorstellungen und Verhandlungsstrategie

Sibylle hatte für den wertvollen Ring einen Selbstbehalt von 5.000 Euro genannt, was eine deutliche Erwartungshaltung an den Marktmarktpreis verdeutlicht. Patrick Lessmann schätzte den realen Marktwert des Ringes jedoch niedriger ein und nannte eine Bandbreite von 3.500 bis 4.000 Euro. Zur Orientierung hob der Experte auch den reinen Goldankaufswert des Materials hervor, der bei 465 Euro liegt. Diese Zahlen bildeten die Grundlage für die folgenden Gebote im Händlerzimmer, wo die Teilnehmer versuchten, den Ring unter dem geforderten Preis zu erwerben.

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Der Auktionsprozess begann zunächst mit einem niedrigen Einstieg. Das erste Gebot lag bei 800 Euro und stieg im weiteren Verlauf des Bieterkampfs schnell auf 1.800 Euro an. Sibylle lehnte diesen ersten Vorschlag jedoch ab, da er weit unter ihren Erwartungen lag. Auch ein späteres Gebot von 2.700 Euro wurde von der Verkäuferin abgelehnt. Erst als die Händler erfuhren, dass die untere Grenze der Expertise bei 3.500 Euro liegt, änderte sich die Dynamik im Raum und die Gebote kletterten weiter.

Durchsetzung der unteren Expertise-Grenze

Die Verhandlungen zogen sich hin, bis ein konkreter Kandidat das Angebot machte. Der Preis stieg zunächst auf 3.100 Euro, bevor es zu einer entscheidenden Phase kam. Sibylle verhandelte hart und bestand darauf, dass der Ring mindestens 3.500 Euro wert sei. Dieser Betrag entspricht exakt der unteren Marke, die der Experte Patrick Lessmann in seinem Gutachten genannt hatte. Damit wurde klar, dass der Verkäufer eine sehr günstige Transaktion tätigte, da sie ihren ursprünglichen Wunschpreis von 5.000 Euro nicht erreichte, aber den fachlich begründeten Mindestwert voll ausschöpfte.

Schließlich reagierte die Händlerin Lisa Nüdling auf die Situation. Die 46-jährige Sammlerin und Unternehmerin bot genau die geforderte Summe von 3.500 Euro an. Das Gebot wurde angenommen und der Deal stand. Mit diesem Schritt sicherte sich Lisa Nüdling den seltenen Sternsaphirring für ihre Sammlung. Für Sibylle bedeutete der Verkauf den vollständigen Erlös der expertenbasierten Untergrenze, wenngleich die höhere Zielmarke verfehlt wurde.

Weitere Raritäten der Episode vom 16. November

Neben dem Sternsaphirring präsentierte die Episode weitere historische Objekte mit unterschiedlichen Bewertungen. Eine weitere Teilnehmerin brachte eine geerbte Kanne mit, die aus Kristallglas und 800er-Silber gefertigt wurde. Das historische Stück stammt aus dem Jahr 1896 und vereint architektonische Elemente des Historismus mit denen des Jugendstils. Die Experten schätzten den Wert dieses silbernen Stücks auf 500 Euro.

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Auch eine surrealistische Skulptur wurde vorgestellt, die in den 1960er-Jahren in Südfrankreich erworben wurde. Die autogen geschweißte Arbeit wird ebenfalls in diese Dekade datiert. Trotz kleinerer Roststellen wurde der allgemeine Zustand als zufriedenstellend bewertet. Der marktwerttechnische Anschlag lag zwischen 1.600 und 1.900 Euro, was das Objekt zu einem attraktiven Sammlerstück für Liebhaber moderner Kunst aus dieser Zeit macht.

Ein weiteres bemerkenswertes Bild zeigte ein auf 1871 datiertes und signiertes Aquarell, das eine Eiche und zwei Rehe abbildete. Das Werk wies aufgrund des Alters eine leichte Vergilbung auf. Da Aquarelle lichtempfindlich sind, wurde der Empfehlung ausgesprochen, das Bild hinter Museumsglas zu schützen. Die geschätzte Wertspanne lag bei 400 bis 500 Euro, was das Werk in den preisträchtigen Bereich historischer Kunst einordnet.

Historische Accessoires aus dem frühen 20. Jahrhundert

Der letzte vorgestellte Gegenstand war ein schwarzer Zylinder aus Seide, der vom Hersteller G. A. Dunn stammt. Das Kopfbedeckungs-Stück wird in die Zeit zwischen 1920 und 1930 datiert. Als Begleitung wurde eine lederne Hutschachtel präsentiert, die als älter eingeschätzt wird und auf das Jahr 1900 datiert werden könnte. Der Expertenwert für das Ensemble lag bei 180 bis 200 Euro.

Detaillierte Informationen darüber, welche der übrigen Raritäten tatsächlich verkauft wurden und zu welchen finalen Preisen die Deals zustande kamen, bleiben Teil der Ausstrahlung der Bares für Rares Sendung. Die Episode vom Montag, dem 16. November 2026, bietet somit einen detaillierten Einblick in die Welt der Schätzer, Händler und Sammler. Die Handlungen der Teilnehmer zeigen erneut, wie wichtig fundierte Expertisen sind, um faire Preise für historische und seltene Objekte zu erzielen.