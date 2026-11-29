Das Schmuckstück aus dem Auftrag von König Ludwig II. erzielt im Händlerraum von Bares für Rares ein Gebot von 1400 Euro. Details zur Expertise und Herkunft.

Die seit Jahren etablierte Institution im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat erneut ein spektakuläres Fundstück präsentiert. Horst Lichter führte in der aktuellen Ausgabe durch eine Auswahl skurriler und faszinierender Raritäten. Darunter befand sich ein goldener Anhänger mit Diamantrosen, der sich in der Expertise als königliches Schmuckstück entpuppte. Das Stück wurde ursprünglich im Auftrag von König Ludwig II. angefertigt.

Historische Provenienz und königlicher Ursprung

Die Geschichte hinter dem Schmuckanhänger erfuhr in der Expertise eine royale Wendung. Das Schmuckstück wurde demnach im Auftrag von König Ludwig II. beziehungsweise dessen Umfeld angefertigt. Die originale Schatulle verweist auf G. Merk aus München. Der Juwelier wird explizit als bayerischer Hofjuwelier bezeichnet. Ursprünglich war das Schmuckstück kein Anhänger, sondern eine Ehrennadel. Diese wurde als Zeichen königlicher Gunst verschenkt.

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Später wurde die Nadel zu einem Anhänger umgearbeitet. Die Gestaltung trägt deutliche Bezüge zu Ludwig II. Auf blauem Grund sind zwei gegeneinandergestellte "L" zu sehen. Diese Initialen werden ergänzt durch Diamantrosen. Das Stück besteht aus 585er-Gold. Der Diamantbesatz wurde insgesamt auf etwa 0,2 bis 0,25 Karat beziffert. Die Entstehung wurde in die 1880er-Jahre bis 1886 eingeordnet.

Sachverständigenurteil und Wertbestimmung

Die Expertenschätzung fiel niedriger aus als viele Zuschauer erwartet hätten. Dies liegt an der Ausführung, dem Zustand und der späteren Umarbeitung des Stücks. Für Sammler wurde das Stück auf 1.700 bis 2.200 Euro geschätzt. Der reine Goldankaufswert lag demnach bei rund 350 Euro. Diese Einschätzung bildete die Grundlage für das weitere Vorgehen im Händlerraum.

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Veilchenmarkt-Gebote und Transaktionsverlauf

Im Händlerraum startete das Bieten bei 500 Euro. Der Preis kletterte über 600, 750, 900 und schließlich 1.000 Euro. Nachdem die Expertenschätzung von 1.700 bis 2.200 Euro genannt worden war, stiegen die Gebote noch auf 1.400 Euro. Damit lag das letzte Gebot allerdings nach wie vor unterhalb der Expertenschätzung. Gottfried nahm es dennoch zufrieden an.

Zugriffsmöglichkeiten und Ausstrahlungsdatum

Betrachter können das Bares für Rares-Highlight der Woche selbst sehen. Die Folge vom 24. November 2026 können Sie jederzeit in der Mediathek abrufen. Dies bietet Interessenten die Möglichkeit, die Details der Expertise und die Dynamik des Gebots noch einmal nachzuvollziehen. Die Kombination aus historischer Bedeutung und moderner Vermarktung sorgt weiterhin für hohe Zuschauerzahlen.