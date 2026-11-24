Neue Folgen-Highlights vom 24. November 2026: Eine Schatulle von König Ludwig II. und exklusive Schmuckstücke im Händlerraum. Jetzt alle Schätzungen lesen.

Am Dienstag, dem 24. November 2026, richtet das populäre öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm "Bares für Rares" mit Moderator Horst Lichter seinen Fokus auf besonders einzigartige Objekte aus der deutschen Geschichte. Die aktuelle Sendung präsentiert nicht nur alltägliche Fundstücke, sondern hebt vor allem ein Schmuckstück hervor, das mit der bayerischen Königsgeschichte eng verbunden ist. Horst Lichter moderiert diese Ausgabe und führt die Zuschauer durch die Geschichten der Mitbringsel, wobei das Hauptaugenmerk auf einem Objekt liegt, das ursprünglich als königliche Ehrengabe diente.

Königliche Herkunft und Expertise des Anhangs

Das zentrale Highlight der Sendung wird von Gottfried und seiner Nachbarin Margot in das Studio gebracht. Die dazugehörige Expertise offenbart eine beeindruckende Provenienz, da das Stück im Auftrag von König Ludwig II. oder dessen direktem Umfeld angefertigt wurde. Der Goldschmied G. Merk aus München, der als bayerischer Hofjuwelier tätig war, fertigte die originale Schatulle an. Historisch betrachtet diente das Objekt zunächst nicht als Anhänger, sondern als Ehrennadel, die als Zeichen königlicher Gunst verschenkt wurde. Diese Nadel wurde später in einen tragbaren Anhänger umgearbeitet.

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Die Gestaltung des Stücks enthält deutliche visuelle Bezüge zu Ludwig II. Auf einem blauen Grund sind zwei gegeneinandergestellte Buchstaben "L" zu erkennen, die durch Diamantrosen ergänzt werden. Das Material besteht aus 585er-Gold, und der gesamte Diamantbesatz wird auf etwa 0,2 bis 0,25 Karat beziffert. Die Entstehungszeit des Stücks wird historisch in die 1880er-Jahre bis 1886 datiert. Gottfried hat für sein Stück eine ambitionierte Preisvorstellung und nennt einen Wert zwischen 4.000 und 5.000 Euro.

Preisfindung und Bietprozess im Händlerraum

Die professionelle Schätzung der Experten fällt deutlich niedriger aus als die Erwartungen des Eigentümers. Aufgrund der Ausführung, des aktuellen Zustands und der späteren Umarbeitung wird das Stück für Sammler auf einen Wert von 1.700 bis 2.200 Euro geschätzt. Der reine Goldankaufswert liegt demnach bei rund 350 Euro. Im Händlerraum startet das Bietverfahren bei einem Basisgebot von 500 Euro. Die Gebote klettern anschließend schrittweise über 600, 750, 900 und schließlich 1.000 Euro nach oben.

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Auch nachdem die Expertenschätzung von 1.700 bis 2.200 Euro öffentlich genannt wird, steigen die Gebote weiter an. Das Höchstgebot landet bei 1.400 Euro, was sich deutlich unterhalb der Expertenschätzung bewegt. Trotz dieses Unterschieds nimmt Gottfried das Angebot an, was einen klaren Abschluss des Verkaufsprozesses für das historische Schmuckstück markiert. Der Verkaufserfolg unterstreicht die Bedeutung der historischen Einordnung für Sammler, auch wenn der Marktwert die initialen Erwartungen nicht erreicht.

Weitere historische Objekte und Sammlerstücke

Neben dem König-Objekt präsentiert die Sendung weitere interessante Raritäten. Sabine und ihre Tochter Sabrina bringen eine geerbte Prunkvase mit Schlangenhenkeln mit. Der Entwurf stammt von Ernst August Leuteritz und geht auf das Jahr 1861 zurück, wobei das konkrete Exemplar auf die Zeit um 1900 datiert wird. Die Expertenschätzung für diese Vase liegt bei 1.000 bis 1.200 Euro. Heiko aus Brandenburg an der Havel hat eine ungewöhnliche Rarität vor rund zehn Jahren im Internet ersteigert. Das Übungsmodell für die Zahnmedizin wird in die 1960er-Jahre eingeordnet und auf 200 Euro geschätzt.

Claudia bringt die Eheringe ihrer Urgroßeltern mit, deren Gravur auf das Jahr 1900 verweist. Später wurden sie zu einem Ring mit Saphir-Cabochon und zwei kleinen Brillanten umgearbeitet, was eine Expertenschätzung von 600 bis 700 Euro zur Folge hat. Bianca und ihr Vater Rainer präsentieren eine Spieluhr mit den Figuren Barbie, Ken und Midge. Sie stammt von Enesco, entstand in Mattel-Lizenz und wurde von 1993 bis 1996 produziert. Die Expertenschätzung für dieses moderne Sammlerstück liegt bei 100 bis 130 Euro. Ob und für wie viel Geld die weiteren Stücke über den Händlertresen gingen, ist in der heutigen Folge von "Bares für Rares" im Fernsehen zu sehen.