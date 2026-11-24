Am 24. November 2019 zeigt Horst Lichter einen königlichen Anhänger aus Ludwig-II.-Zeiten. Weitere Raritäten umfassen eine Prunkvase und barocke Eheringe. Hier sind die Expertenbewertungen.

Am 24. November 2026 präsentiert das Fernsehformat "Bares für Rares" mit Moderation von Horst Lichter eine neue Folge voller historisch bedeutsamer Fundstücke. Im Mittelpunkt des Abends steht eine königliche Ehrennadel, die später in einen Anhänger umgearbeitet wurde und auf die Zeit von König Ludwig II. zurückgeht. Neben diesem Highlight zeigen weitere Gäste ihre Erbstücke, darunter eine kunstvolle Vase und alte Eheringe, die vor die Kamera gebracht werden.

Königlicher Anhänger mit Ludwig-II-Bezug

Der Gast Gottfried bringt gemeinsam mit seiner Nachbarin Margot ein kleines, aber historisch wertvolles Schmuckstück zur Prüfung. Die Expertise enthüllt, dass das Stück ursprünglich im Auftrag von König Ludwig II. oder dessen Umfeld angefertigt wurde. Der Hersteller ist als G. Merk aus München identifiziert, der als bayerischer Hofjuwelier tätig war. Das Objekt diente ursprünglich als Ehrennadel, ein Zeichen königlicher Gunst, bevor es in einen Anhänger verwandelt wurde.

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Die Gestaltung enthält deutliche Bezüge zu Ludwig II. Auf einem blauen Grund sind zwei gegeneinandergestellte "L" zu sehen, ergänzt durch Diamantrosen. Das Material ist 585er-Gold, der Diamantbesatz wird insgesamt auf etwa 0,2 bis 0,25 Karat beziffert. Die Entstehung wird in die 1880er-Jahre, genauer bis 1886, eingeordnet.

Preisvorstellungen und Auktionsverlauf

Gottfried hat eine ambitionierte Preisvorstellung: Er hofft auf 4.000 bis 5.000 Euro für das historische Stück. Die Expertenschätzung fällt jedoch niedriger aus. Wegen der Ausführung, des Zustands und der späteren Umarbeitung wird das Stück für Sammler auf 1.700 bis 2.200 Euro geschätzt. Der reine Goldankaufswert liegt demnach bei rund 350 Euro.

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Im Händlerraum startet das Bieten bei 500 Euro. Der Preis klettert über 600, 750, 900 und schließlich 1.000 Euro. Nachdem die Expertenschätzung von 1.700 bis 2.200 Euro genannt wird, klettern die Gebote noch bis 1.400 Euro - unterhalb der Expertenschätzung. Gottfried nimmt das Angebot trotzdem an.

Weitere Raritäten vom 24. November 2026

Neben dem königlichen Anhänger präsentiert Sabine mit ihrer Tochter Sabrina eine geerbte Prunkvase mit Schlangenhenkeln. Der Entwurf stammt von Ernst August Leuteritz und geht auf 1861 zurück, das konkrete Exemplar wird auf die Zeit um 1900 datiert. Die Expertenschätzung liegt bei 1.000 bis 1.200 Euro.

Heiko aus Brandenburg an der Havel hat die ungewöhnliche Rarität vor rund zehn Jahren im Internet ersteigert. Das Übungsmodell für die Zahnmedizin wird in die 1960er-Jahre eingeordnet. Die Experten schätzen das Stück auf 200 Euro.

Claudia bringt die Eheringe ihrer Urgroßeltern mit, deren Gravur auf das Jahr 1900 verweist. Später wurden sie zu einem Ring mit Saphir-Cabochon und zwei kleinen Brillanten umgearbeitet. Die Expertenschätzung für dieses Stück liegt bei 600 bis 700 Euro.

Sammlerstücke und historische Hintergründe

Bianca und ihr Vater Rainer präsentieren eine Spieluhr mit Barbie, Ken und Midge. Sie stammt von Enesco, entstand in Mattel-Lizenz und wurde von 1993 bis 1996 produziert. Die Experten schätzen das Stück auf 100 bis 130 Euro. Diese Sammlung zeigt die Vielfalt der angebotenen Raritäten.

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Die Geschichte hinter den Stücken ist oft ebenso spannend wie das Objekt selbst. König Ludwig II. ist bekannt für seine Leidenschaft für Kunst und Architektur, was die Herkunft des Anhängers unterstreicht. Die Umarbeitung der Ehrennadel in einen Anhänger spiegelt den persönlichen Geschmack des Besitzers wider. Solche Transformationen sind in der Sammlerszene nicht unüblich.

Die Prunkvase von Ernst August Leuteritz repräsentiert den Kunsthandwerk-Stil des späten 19. Jahrhunderts. Die Schlangenhenkel sind ein typisches Merkmal dieser Epoche. Das Zahnmodell aus den 1960er-Jahren bietet einen Einblick in die medizinische Ausbildung der Zeit.

Die Eheringe von Claudia verbinden persönliche Familiengeschichte mit historischem Wert. Die Umarbeitung zu einem modernen Ring mit Saphir-Cabochon zeigt, wie Erbstücke an den Zeitgeschmack angepasst werden. Die Spieluhr von Enesco ist ein Sammlerstück für Fans der Barbie-Marke und der Mattel-Produkte.

Die Ausstellung am 24. November 2026 zeigt, wie historische Objekte über Generationen bewahrt werden. Jeder Gegenstand erzählt eine eigene Geschichte, die von der Mode bis zur Geschichte reicht. Die Expertenschätzungen helfen den Besitzern, den Wert ihrer Stücke besser einzuschätzen. "Bares für Rares" bietet dabei eine Plattform für den Austausch und die Bewertung von Raritäten.