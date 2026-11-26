Die aktuelle Folge von Bares für Rares am 26. November 2026 bringt eine seltene Art-Déco-Armbanduhr. Patrick Lessmann ermittelt einen hohen Wert für Sylvies Fundstück.

Die deutsche Fernsehshow Bares für Rares präsentierte am Donnerstag, dem 26. November 2026, erneut eine Auswahl ungewöhnlicher Sammlerstücke und historischer Artefakte. Moderiert von Horst Lichter steht die Sendung seit Jahren für die Bewertung von Objekten mit spannenden Provenienzen und manchmal auch fragwürdigen Geschichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. In der aktuellen Ausstrahlung standen mehrere Raritäten im Fokus, wobei eine elegante Schmuckuhr für die größte Überraschung unter den Teilnehmern sorgte.

Detaillierte Expertise zur historischen Uhr

Die Verkäuferin Sylvie aus München stellte der Jury eine schmale Armbanduhr vor, die sie mit einem Wunschpreis von 800 bis 1.000 Euro veranschlagt hatte. Der Experte Patrick Lessmann ordnete das wertvolle Zeitmesser stilistisch dem Art-Déco-Konzept zu und datierte die Entstehung in die Periode zwischen 1920 und den 1940er-Jahren. Das Gehäuse der Uhr ist aus Platin gefertigt und mit zahlreichen kleinen Diamanten besetzt, was ihr ein luxuriöses Aussehen verleiht. Ein auffälliger, aber dezenter Farbakzent wird durch eingeschliffene Smaragde erzeugt, die in das Design integriert sind.

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Die Funktionsfähigkeit der Uhr wurde bestätigt, obwohl eine präzise Überprüfung der Ganggenauigkeit aus technischen Gründen nicht möglich war. Das Armband besteht aus 585er-Weißgold und wurde in ungefähr den 1960er-Jahren angefertigt, was darauf hindeutet, dass es ein späterer Ersatz für das Originalteil ist. Trotz dieses Austauschmaterials befindet sich das Schmuckstück insgesamt in einem sehr guten Erhaltungszustand. Patrick Lessmann schätzte den Gesamtwert der Uhr auf 1.500 bis 1.600 Euro ein, was den ursprünglichen Wunschpreis von Sylvie deutlich übersteigt.

Verkaufsprozess und Händlerinteresse

Der Verkaufsprozess im Händlerraum startete mit einem Materialankaufswert von 1.200 Euro, was bereits einen signifikanten Aufschlag zum Mindestwunschpreis der Verkäuferin darstellte. Innerhalb kurzer Zeit kletterten die Gebote der anwesenden Sammler und Händler auf 1.450 Euro, was das große Interesse an diesem gut erhaltenen Beispiel des Art-Déco-Stils unterstrich. Besonders der Faktor, dass die Uhr trotz ihres hohen Alters von über sechzig Jahren noch funktionstüchtig ist, reizte die Profi-Käufer stark.

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Julian Schmitz-Avila, ein erfahrener Händler im Raum der Show, bot schließlich einen Betrag von 1.500 Euro an. Dieser Preis lag exakt an der unteren Grenze der Expertenschätzung von Patrick Lessmann und deutlich über dem Erwartungshorizont von Sylvie. Die Verkäuferin akzeptierte das Angebot ohne weitere Verhandlungen, wodurch der Deal erfolgreich zustande kam. Sylvie erhielt damit einen deutlich höheren Betrag für ihr Schmuckstück, als sie ursprünglich erwartet hatte.

Weitere Sammlerstücke aus der Sendung

Neben der Platin-Uhr präsentierten weitere Gäste ihre Schätze. Anna und Tobias aus der Nähe von Flensburg brachten Ohrschmuck der finnischen Marke Lapponia mit. Die Ohrringe aus 585er-Gold stammen aus dem Jahr 2010 und gehören zur Kollektion Frutto. Patrick Lessmann bewertete dieses Paar auf 750 bis 800 Euro, was einen soliden Wert für modernes Design aus skandinavischer Fertigung darstellt.

Inge aus Könnern stellte fünf Serviettenringe in Form von Fröschen sowie ein passendes Schälchen vor. Die Keramikfiguren datieren in die Zeit zwischen 1900 und 1919. Die Expertise für diese historischen Tischaccessoires lag bei 80 bis 100 Euro. Silke und Lioba aus dem Großraum München brachten einen Füllfederhalter aus einem Familiennachlass ein. Das Schreibgerät verfügte über eine 14-karätige Goldfeder und wurde zwischen 1920 und 1925 hergestellt, woraufhin eine Schätzung von 400 bis 500 Euro vorgenommen wurde.

Elli und Claudia präsentierten eine Mappe mit 22 Holzschnitten des Künstlers Otto Schön aus dem Jahr 1925. Die handgedruckten Werke thematisieren den Bauernkrieg und wurden von der Jury auf 500 bis 700 Euro geschätzt. Ob diese weiteren Objekte am Ende der Show auch über den Händlertresen gingen, bleibt Teil der weiteren Sendung. Die Vielfalt der gezeigten Artefakte zeigt erneut, wie unterschiedlich die Interessen von Sammlern im deutschsprachigen Raum sein können.