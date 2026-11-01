Bares für Rares: Platinbrosche mit 7 Karat Diamanten findet Käufer

Eine seltene Platinbrosche aus Art-déco-Zeit mit sieben Karat Diamanten wurde bei Bares für Rares versteigert. Experten schätzen sie höher als erhofft.

Im bekannten Fernsehsender ARTE hat die Sendung Bares für Rares wieder ein markantes Exponat präsentiert. Die Sendung wurde von Horst Lichter moderiert, der auch in dieser Ausgabe durch die angebotenen Objekte führte. Eine besondere Platinbrosche aus dem Jahr 1967 sorgte für erhebliches Aufsehen bei den Händlern. Das Schmuckstück überzeugte durch eine hohe Qualität und insgesamt sieben Karat Diamanten. Die Expertise bestätigte dabei eine außergewöhnliche Qualität, die über den offensichtlichen Wert des Geschenks hinausging.

Historie der Brosche und Expertise

Sarah aus Panketal, einer Gemeinde in der Nähe von Berlin, präsentierte die Brosche im Studio. Sie handelte dabei im Auftrag ihrer Freundin Elise. Das Schmuckstück war ursprünglich im Jahr 1967 von ihrem Mann geschenkt worden. Der Anlass für die Übergabe war die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Es sollte ein bleibendes Andenken an dieses wichtige Familienereignis sein. Horst Lichter führte durch die Sendung, die regelmäßig skurrile und faszinierende Objekte präsentiert.

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Dr. Heide Rezepa-Zabel lieferte tiefgreifende Einblicke in die materielle Beschaffenheit des Stücks. Sie datierte die Entstehung der massiv gearbeiteten Platin-Tafelbrosche deutlich früher als den Geschenkanlass. Laut der Expertise stammt das Objekt aus dem Ende der 1920er- bis in die Mitte der 1930er-Jahre. Dies entspricht der späten Hochphase des künstlerischen Stils Art déco. Die Gestaltung hinterlässt einen nachhaltigen visuellen Eindruck auf das Publikum.

Design und Edelsteinausstattung

Die Formgestaltung zeichnet sich durch hoch aufgebaute Elemente aus. Die nahezu überlappenden Formen und großen Bögen führen den Blick zur Mitte hin. Dort sitzt der zentrale Diamant als unbestrittener Blickfang des gesamten Schmuckstücks. Einige der Steine besitzen Übergangsschliffe, die noch nicht vollständig auf maximale Brillanz ausgerichtet sind. Dennoch erzeugen die verschiedenen Formen unterschiedliche Lichtwirkungen. Brillanten, Achtkantdiamanten und längliche Baguettesteine sorgen für grafische Linien im Design.

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Der Mittelstein wiegt laut Angabe genau 1,2 Karat. Der gesamte diamantene Besatz kommt auf erstaunliche circa sieben Karat. Dies ist ein bemerkenswerter Wert für ein Schmuckstück dieser Art. Ein kleines Steinchen ist leider abhandengekommen. Laut der vorliegenden Expertise lässt sich dieser Verlust jedoch einfach ersetzen. Die fehlende Komponente beeinträchtigt den Gesamtwert nicht wesentlich, solange sie fachgerecht ergänzt wird.

Verkauf und Preisentwicklung

Der Wunschpreis der Besitzerin lag initial bei fünfzigtausend bis sechstausend Euro. Die Expertise taxierte die Brosche jedoch höher auf einen Wert zwischen achttausend und neuntausend Euro. Allein der zentrale Diamant wird dabei auf rund dreitausend Euro geschätzt. Dies zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen dem emotionalen Wert und dem Marktwert. Die Händler sahen also ein erhebliches Potenzial in dem Objekt. Der erste Bietvorgang startete bei 3.000 Euro.

Das Gebot stieg in der Folge rasch an. Es bewegte sich schnell über die Marke von 5.000 Euro. Die Interaktion im Studio war dabei von Spannung geprägt. Schließlich gab Elke das höchste Gebot ab. Sie zahlte dafür einen Betrag von 6.000 Euro. Damit wurde der ursprüngliche Wunschpreis der Verkäuferin genau erreicht. Das Schmuckstück findet so einen neuen Besitzer und bleibt als Erinnerung erhalten. Die Sendung zeigt damit erneut die Faszination für historische Raritäten.