Bares für Rares: Ring enttäuscht mit 180 statt 6000 Euro

Ulrich Grundmann und seine Frau aus Voerde erwarteten 6000 Euro für einen Ring, doch Gutachterin Wendela Horz enttäuschte das Paar massiv. Der Erlös betrug nur 180 Euro.

Das ZDF -Format Bares für Rares lockt regelmäßig mit Traumquoten, doch nicht jeder Kellerfund verwandelt sich in bares Gold. Das Ehepaar Ulrich Grundmann und seine Frau aus Voerde in Nordrhein-Westfalen stellte sich mit einem Ring vor, von dem sie glaubten, er besitze einen echten Diamanten und wäre eine wertvolle Wertanlage ihrer Verwandten. Die Erwartungen an den Verkaufsschlag waren hoch gesetzt, wobei das Paar ursprünglich mit Einnahmen in Höhe von 6000 Euro rechnete. Diese Hoffnungen wurden jedoch durch die Expertise der Gutachterin Wendela Horz zunichte gemacht, die das Objekt als reinen Modeschmuck ohne Edelstein einstufte.

Gutachterin Wendela Horz senkt Erwartungen

Die Bewertung durch Wendela Horz fiel für das Paar aus Voerde extrem hart aus, da sie den angeblichen Diamanten als Zirkonia identifizierte. Den Schmuckstein taxierte die Expertin auf einen Marktwert von lediglich 10,20 Euro, was die ursprüngliche Schätzung von 6000 Euro deutlich dämpfte. Für das Paar bedeutete dies einen massiven Verlust an finanziellen Erwartungen, da sie lange Zeit von einem kostbaren Juwel ausgegangen waren. Der Schock über diese niedrige Einschätzung war zunächst groß, doch Horz suchte nach einer konstruktiven Lösung für die weitere Verwertung.

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Echtes Gold rettet zumindest kleinen Erlös

Trotz der enttäuschenden Steinbewertung fand die Expertin bei näherer Betrachtung einen positiven Aspekt an der Uhrzeiger-Analyse. Die Fassung des Rings bestand aus echtem Gold, was dem Paar zumindest einen kleinen Lichtblick in der dunklen Stunde der Bewertung bot. Dieser materielle Wert der Metallfassung war die einzige Grundlage, die einen Verkauf im Händlerraum ermöglichte. Ohne dieses Edelmetall wäre das Objekt wertlos gewesen, doch das Gold verlieh dem Schmuckstück einen minimalen, aber vorhandenen Marktwert.

Markus Wildhagen kauft für 180 Euro ein

Im Händlerraum fand Ulrich Grundmann den Händler Markus Wildhagen, der bereit war, das Goldgefäß zu übernehmen. Wildhagen bot dem Paar 180 Euro für das Stück, was weit unter den 6000 Euro lag, die sie sich vorgestellt hatten. Dennoch nahmen die Grundmanns das Angebot an, da es sich um die einzige Möglichkeit handelte, das Gold zu verwerten. Der Erlös reichte gerade noch für einen gemeinsamen Restaurantbesuch, doch er bestätigte zumindest den realen Wert des Goldes ohne den imaginären Edelstein.

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Sendung läuft weiter werktags im ZDF

Das Konzept von Bares für Rares bleibt unverändert, während das ZDF weiterhin werktäglich um 15:05 Uhr neue Folgen ausstrahlt. Wiederholungen der Sendung werden im Sender ZDF Neo um 10:55 Uhr sowie um 19:20 Uhr gesendet. Zuschauer sehen regelmäßig, wie Bürger ihre Funde von Experten bewerten lassen und dann im Händlerraum feilschen. Die Erfahrung des Paares aus Voerde zeigt exemplarisch, dass die Realität der Bewertung oft weit von den privaten Erwartungen entfernt ist.

Enttäuschungen sind Teil des Formats

Nicht jeder Fund führt zu einem hohen Preis, wie die Geschichte der Grundmanns eindrucksvoll belegt. Oft gehen die Hoffnungen auf hohe Summen in Luft auf, wenn sich die Substanz als unedel oder minderwertig herausstellt. Dennoch bieten solche Sendungen auch immer wieder kleine Erfolge, wenn wenigstens der Rohwert wie bei der Goldfassung erzielt wird. Das Format Bares für Rares bleibt damit eine Mischung aus Hoffnung, Erwartungshaltung und harter wirtschaftlicher Realität für die Teilnehmer.