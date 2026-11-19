Helga Heller verkauft Dalí-Figur in Bares für Rares. Experten schätzen Werk von 1987 auf bis zu 1.500 Euro. Horst Lichter moderiert am 19. November 2026 die Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Am Donnerstag, den 19. November 2026, sorgt eineOriginale der spanischen Künstlerlegende Salvador Dalí für Aufsehen in derARDDoku Sendung Bares für Rares. Helga Heller aus Mühldorf am Inn präsentierte das Kunstwerk zusammen mit ihrer Tochter Alexandra aus München dem Moderator Horst Lichter und den Sammlern. Die Figur wurde ursprünglich bei der Auflösung einer Boutique in der Stadt Hachenburg erworben und gilt als seltene Kostbarkeit.

Ursprung und Beschreibung des Kunstwerks

Die Expertin Dr. Bianca Berding bestätigte in der Sendung die Echtheit der Skulptur. Salvador Dalí entwarf das Werk namens Caduceus I im Jahr 1982. Die Komposition zeigt symbolträchtige Elemente wie einen geflügelten Baumstamm, eine Schlange mit einem drachenähnlichen Kopf und ein verchromtes Ei. Im Untergrund der Figur sind Passagen des Hippokratischen Eides in französischer Sprache eingearbeitet, was der Arbeit eine rätselhafte Tiefe verleiht.

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Das spezifische Exemplar, das am 19. November 2026 präsentiert wurde, wurde im Jahr 1987 gefertigt. Es trägt die Einsernummer 361 aus einer begrenzten Auflage von insgesamt 2.000 Stück. Das Material besteht hauptsächlich aus unterschiedlich patinierter Bronze, wobei die Schlange vergoldet ist und eine Plakette aus Sterlingsilber angefertigt wurde.

Bewertung und Verkaufsergebnis der Dalí-Figur

Helga Heller unterschätzte den Marktwert ihres Erwerbs deutlich. Sie nannte in der Sendung einen Wunschpreis von bescheidenen 300 Euro. Dr. Bianca Berding bezifferte den realen Wert des Dalí-Originals jedoch weitaus höher auf zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Dieser Unterschied zwischen Erwartung und Realität ist ein häufiges Phänomen in der Sendung.

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Im Händlerraum begannen die Gebote bei dem genannten Wunschpreis von 300 Euro. Nach der Offenlegung der Expertenschätzung stieg der Preis rasch an. Der Sammler Wolfgang erhöhte sein Gebot schließlich freiwillig auf 1.200 Euro. Damit erhielt er den Zuschlag für das Kunstobjekt. Der Verkaufserlös vervierfachte den ursprünglichen Wunschpreis der Verkäuferin.

Weitere Raritäten in der Folge am 19. November 2026

Neben dem Dalí-Werk präsentierten weitere Besitzer ihre Fundstücke. Clara und Fabian aus Köln brachten im Auftrag eines Freundes ein funktionsfähiges Musikinstrument von H. Hughes & Son aus London mit. Das Instrument wird stilistisch in die Zeit zwischen 1890 und 1900 datiert. Experten schätzen den Wert dieses Stücks auf 350 bis 450 Euro.

Karin und Micha stellten eine Vase vor, die sie nach einer Hausräumung erhalten hatten. Aufgrund von Abweichungen bei Farbe, Form und Materialqualität konnte die Echtheit nicht bestätigt werden. Sollte es sich doch um ein Original handeln, läge der geschätzte Wert zwischen 2.000 und 3.000 Euro.

Monika aus Elsdorf brachte ein siebenteiliges Puppenhaus-Service aus Sterlingsilber mit. Das Set wurde im Jahr 2000 gefertigt und wird aktuell auf 150 Euro geschätzt. Birgitt und Jochen aus Kassel boten ein Schild aus dem Nachlass von Jochens DKW-Lehrmeister an. Dieses Stück stammt wahrscheinlich aus den 1940er- bis frühen 1950er-Jahren und hat einen Schätzwert von 500 bis 600 Euro.

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Juwelierstücke und offene Fragen zum Verkauf

Wibke aus Düsseldorf präsentierte ein Schmuckstück, das um das Jahr 1900 in Deutschland gefertigt wurde. Es besteht aus Roségold und Platin mit einem Diamantbesatz. Die Experten schätzen diesen Wert auf 800 bis 900 Euro. BILD berichtet, dass die genauen Verkaufsergebnisse für diese weiteren Stücke in der ausgestrahlten Folge zu sehen sind. Die Sendung von Bares für Rares bleibt eine Institution im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.