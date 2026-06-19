Bares für Rares: Silberleuchter aus dem 18. Jahrhundert sorgen für Bieterkrimi

In der aktuellen Folge von Bares für Rares steht ein außergewöhnliches Paar silberner Meissonier-Kerzenleuchter aus dem 18. Jahrhundert im Mittelpunkt. Die über 250 Jahre alten Stücke begeistern die Händler und werden für 2600 Euro versteigert.

Die Kult-Trödelshow Bares für Rares, die seit Jahren fester Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramms ist, begeistert auch in der aktuellen Folge mit einer außergewöhnlichen Rarität. Horst Lichter , der charmante Moderator, führt die Zuschauer wie gewohnt durch einen kuriosen Mix aus skurrilen Fundstücken und historischen Schätzen.

Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht ein Paar silberner Kerzenleuchter aus dem 18. Jahrhundert, das nicht nur durch sein hohes Alter, sondern auch durch seine bewegte Geschichte und seinen hohen materiellen Wert besticht. Die Leuchter, die einst einer verstorbenen Freundin der Verkäuferin Christiane gehörten, wurden dieser mit der Bitte anvertraut, sie einem neuen Besitzer zu übergeben, der ihren Wert zu schätzen weiß.

Christiane, die den Auftrag ihrer Freundin gewissenhaft erfüllt, bringt die Stücke in die Sendung im Pulheimer Walzwerk, wo Expertin Wendela Horz die Leuchter als Meissonier-Leuchter im Rokoko-Stil identifiziert. Die Punzen auf dem Silber bestätigen die Entstehungszeit um 1770, was die Leuchter auf über 250 Jahre datiert. Besonders bemerkenswert ist der hervorragende Erhaltungszustand: Obwohl sie leichte Gebrauchsspuren und kleinere Reparaturen aufweisen, handelt es sich um ein originales Paar äußerst seltener Silberobjekte.

Wendela Horz erklärt, dass solche Leuchter im Laufe der Jahrhunderte oft eingeschmolzen oder voneinander getrennt wurden, sodass ein erhaltenes Paar eine echte Besonderheit darstellt. Die Expertin schätzt den Wert auf 2000 Euro, wobei allein der Silberwert bei etwa 1200 Euro liegt. Die gewünschten 1000 Euro der Verkäuferin sind damit deutlich untertaxiert. Im Händlerraum entbrennt ein regelrechter Bieterkrimi: Mehrere Händler zeigen großes Interesse an den Rokoko-Leuchtern, und die Gebote steigen von anfänglich 800 Euro schnell auf 2600 Euro.

Schließlich erhält Friedrich Häusser den Zuschlag und übertrifft damit nicht nur die Expertise, sondern auch die Erwartungen aller Beteiligten. Wolfgang Pauritsch resümiert begeistert: Diese Kerzenleuchter gehören zu den besten, die wir hier je gesehen haben. Neben diesem Highlight gibt es weitere spannende Objekte: Ellruth und Ines aus Hamm bringen eine Deckenleuchte mit passender Wandleuchte, die Sven Deutschmanek der Firma Kinkeldey aus den 1960er/70er Jahren zuordnet und auf 300 bis 400 Euro schätzt.

Christian präsentiert ein Familiengemälde, das Colmar Schulte-Goltz als die Straßenszene Worpswede von Albert Schiestl-Arding aus dem Jahr 1933 identifiziert. Birgit aus Duisburg versucht, ein Double-Elvis-Feuerzeug aus einer limitierten Andy-Warhol-Edition zu verkaufen, das samt Originalverpackung auf 250 bis 350 Euro taxiert wird. Welche Preise letztlich erzielt werden, zeigt die heutige Folge von Bares für Rares.

Die Sendung beweist einmal mehr, dass scheinbar unscheinbare Gegenstände oft eine faszinierende Geschichte und einen überraschend hohen Wert haben - besonders wenn sie wie die Meissonier-Leuchter aus dem 18. Jahrhundert stammen und in einem so guten Zustand erhalten sind. Die Leidenschaft der Händler und das Fachwissen der Experten machen jede Sendung zu einem Erlebnis für Liebhaber von Antiquitäten und Kuriositäten.

Die Kerzenleuchter werden in Zukunft sicherlich ihren Platz in einer bedeutenden Sammlung finden, und Christiane kann stolz sein, den Wunsch ihrer Freundin so erfolgreich erfüllt zu haben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bares Für Rares Antiquitäten Silberleuchter Rokoko Horst Lichter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ups: Dieser 'Bares für Rares'-Fehler kostete fast 6.000 EuroKunst-Überraschung bei 'Bares für Rares': Ein Gemälde entpuppt sich als Goldgrube und sorgt für ein wildes Bieterduell im Studio.

Read more »

„Gängige Methode“: „Bares für Rares“-Expertin verrät verblüffenden Kunstfälscher-TrickWarum drehen Kunstfälscher Bilder auf den Kopf? Die verblüffende Antwort lieferte Expertin Bianca Berding bei „Bares für Rares“.

Read more »

Fiasko bei „Bares für Rares”: 2.200 Euro teure Fehleinschätzung sorgt für AbbruchFast wäre ein großer Coup gelungen, doch ein kleines Detail machte alle Hoffnungen zunichte

Read more »

Enttäuschung bei "Bares für Rares": Silberkannen wegen falscher Punze nur 1.800 Euro wertEin Verkäufer hoffte auf 4.000 Euro für drei Silberkannen und eine Zuckerdose, doch eine falsch identifizierte Punze ließ den Preis im Händlerraum einbrechen. Die Geschichte einer verpassten Chance bei der beliebten ZDF-Trödelshow.

Read more »