Bares für Rares: Silberne Teedose aus 1759 erzielt 2.400 Euro

Bei Bares für Rares geht am 4. November 2026 eine seltene Silber-Teedose aus London für 2.400 Euro an den Höchstbietenden. Details zur Expertise und weiteren Fundstücken.

Die beliebte Sendung Bares für Rares präsentiert in ihrer Ausgabe am Mittwoch, dem 4. November 2026, wieder eine bunte Mischung aus skurrilen und wertvollen Stücken. Moderator Horst Lichter (64) führt durch die Präsentation, bei der die Herkunfts geschichten der Objekte ebenso im Fokus stehen wie deren finanzieller Wert. Ein besonderes Highlight dieser Folge ist eine silberne Teedose aus dem Jahr 1759, die in einem rasanten Bietverfahren den Besitzer wechselt.

Historische Silberne Teedose aus London

Der Hauptgewinn der Sendung geht an Anna aus Duisburg, die das kleine Gefäß vor einigen Jahren bei einer Haushaltsauflösung rettete, wo es wahrscheinlich vernichtet werden sollte. Das Fundstück lag anschließend fast fünf Jahre ungenutzt in ihrem Zuhause, bis es den Weg zu den Experten fand. Der Experte Colmar Schulte-Goltz (53) identifiziert das Objekt schnell als eine englische Teedose, bekannt als Tea Caddy. Solche Behälter dienten im 18. Jahrhundert dazu, Tee und dessen spezifisches Aroma optimal zu bewahren.

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Durch detaillierte Punzen lässt sich die Provenienz lückenlos rekonstruieren. Die Dose besteht aus 925er-Sterlingsilber und wurde in London gefertigt. Das Herstellungsdatum ist mit dem Jahr 1759 exakt bestimmt. Als der verantwortliche Silberschmied wird Christopher Makemeid ausgemacht. Unter der teils abgetragenen Vergoldung tritt ein aufwendig gearbeitetes Objekt zutage, das mit einem floralem Reliefdekor verziert ist. Ein heraldisches Symbol verweist auf einen einst noblen Vorbesitzer, wobei die genaue Familie nicht mehr identifizierbar ist.

Die Wertermittlung fällt unterschiedlich aus. Für Anna selbst ist ein Preis von 500 Euro vorstellbar. Die reinen Materialkosten liegen jedoch höher; der reine Silberankaufswert der 274 Gramm schweren Dose beträgt nach Expertise ungefähr 400 Euro. Colmar Schulte-Goltz stuft den Gesamtwert inklusive historischer Bedeutung auf 600 bis 800 Euro ein.

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Knallharte Verhandlung im Händlerraum

Im Händlerraum eskaliert die Situation schnell zu einem intensiven Bieterkampf. Die Auseinandersetzung beginnt mit einem ersten Gebot von 350 Euro. Die Preise schießen jedoch rasant in die Höhe, erreichen zunächst die Marke von 1.000 Euro und überschreiten bald darauf die 2.000-Euro-Grenze. Der Kampf endet schließlich bei einem Verkaufspreis von 2.400 Euro.

Anna verkauft die Teedose an den Händler Friedrich (73). Mit diesem Betrag erzielt sie das Dreifache der oberen Expertenschätzung von 800 Euro. Der finanzielle Erfolg ist für die Finderin damit überraschend hoch ausgefallen und unterstreicht den Wert historischer Silberobjekte, selbst wenn die Vergoldung bereits stark angegriffen ist.

Weitere Raritäten der Sendung vom 4. November 2026

Neben der silbernen Teedose stehen weitere Objekte zur Bewertung. Eine signierte Bronze nach einem Entwurf von Emmanuel Villanis zeigt eine Frauengestalt als Verkörperung der Iris. Der Guss stammt wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Experten schätzen den Wert dieses Kunstobjekts auf 900 bis 1.200 Euro ein.

Ein weiteres Dekorationsobjekt wird präsentiert, das angeblich aus der früheren Sendung Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe stammen soll. Allerdings fehlt ein belegbarer Beweis für diese Herkunft. Aufgrund der fehlenden Dokumentation bleibt der geschätzte Wert relativ niedrig bei 50 bis 80 Euro. Ein weiterer Ring aus 750er-Gold enthält einen dunklen Saphir und rund ein halbes Karat Diamanten. Er wurde vermutlich in den 1970er- oder 1980er-Jahren gefertigt, wobei ältere Steine verwendet wurden. Die Expertenschätzung liegt hier bei 600 bis 800 Euro.

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Werbeikone aus den 1930er-Jahren

Abgerundet wird die Palette der gezeigten Objekte durch ein farbstarkes Werbeschild aus den 1930er-Jahren. Es zeigt den Dampfer SS Bremen und wurde vom Emaillierwerk Gottfried Dichanz in Berlin hergestellt. Diese industriekulturelle Relikt wird von den Experten auf einen Wert von 500 bis 600 Euro geschätzt. Ob und für welche Beträge die weiteren Stücke den Händlertresen überwinden, bleibt bis zur Ausstrahlung der Folge spannend.