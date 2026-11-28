Für die Händlerkarte senkt Walter seinen Wunschpreis deutlich. Doch im Händlerraum von 'Bares für Rares' platzt der Deal.

hat ein Verkäufer eine überraschende Kehrtwende gemacht. Walter Weber aus Bühl kam mit einem Gemälde des Malers Otto Quirin in die Sendung. Der Handwerker hatte das Bild von seiner Stiefmutter als vorgezogenes Erbe bekommen und wollte es nun zu Geld machen.

Er hoffte auf 1.000 Euro. Der zuständige Experte lobte zwar den guten Zustand und die ansprechende Rahmung des Werks, schätzte den Wert aber nur auf 250 bis 350 Euro. Damit ModeratorDoch statt einzuschlagen, lehnte Walter plötzlich ab. Er beendete die Verhandlung und nahm das Gemälde wieder mit nach Hause.

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Dabei hatte es zunächst gar nicht so ausgesehen, als würde Walter es bis zu den Händlern schaffen. Wegen der deutlichen Differenz zwischen seinem Wunschpreis und der Einschätzung des Experten wollteErst als Walter zustimmte, das Bild auch zur Obergrenze der Schätzung abzugeben, war die Voraussetzung für den Einzug in den Händlerraum erfüllt.ging mit seinem Gebot schließlich bis zur maximalen Expertensumme von 350 Euro. Grundsätzlich sind Verkäufer in der Sendung zwar nicht dazu verpflichtet, ein Angebot anzunehmen.