Bares für Rares: Verkäufer bricht Verhandlung in letzter Sekunde ab

Wilhelm Steiger ging zu Bares für Rares, um seine Bronzefigur zu verkaufen. Nach einem Angebot von 400 Euro von Wolfgang Pauritsch änderte er seine Meinung und behielt die Statue.

Wilhelm Steiger aus Köln besuchte die bekannte ZDF -Show Bares für Rares, um eine Bronzefigur zu verkaufen, brach den Prozess jedoch unmittelbar vor dem finalen Abschluss ab. Der Verkäufer, der ursprünglich den Wunsch geäußert hatte, sich von seinem Schätzchen zu trennen, entschied sich während der Verhandlungsrunde im Händlerraum für einen plötzlichen Rückzieher. Er erklärte den Anwesenden, er wolle die Rarität doch nicht abgeben, und verließ mit dem Kunstwerk das Studio, ohne einen Verkauf zu tätigen.

Bewertung und Preisfindung im Detail

Der Experte Sven Deutschmanek prüfte die Bronzeplastik auf ihren Wert und stellte fest, dass das Objekt kein hohes Alter aufwies. Obwohl eine nennenswerte Wertsteigerung nicht realistisch erschien, schätzte Deutschmanek den möglichen Erlös auf den ursprünglichen Einkaufspreis von 500 Euro ein. Steiger stimmte dieser Preisfindung zunächst zu und erhielt die Händlerkarte in die Hand gedrückt, was den Prozess für viele Zuschauer als abgeschlossen erscheinen ließ.

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Die Bewertung durch den Sachverständigen ist ein zentraler Bestandteil des Formats, da sie die Grundlage für die nachfolgenden Gebote bildet. In diesem Fall lag der Expertenwert deutlich über dem ersten Gebot, welches bei 150 Euro lag, und richtete die Erwartungen des Verkäufers auf einen realistischen Marktwert aus. Die Einigung mit Deutschmanek schuf die Voraussetzung für eine erfolgreiche Transaktion.

Das erste Gebot und die Intervention

Im Händlerraum begann die eigentliche Auktion mit einem Anfangsgebot von 150 Euro, was als relativ niedrig eingeschätzt wurde. Der Sammler und Unternehmer Wolfgang Pauritsch bot daraufhin 400 Euro, was bereits in die Nähe des von Sven Deutschmanek geschätzten Wertes von 500 Euro kam. Pauritsch zielte damit auf eine faire und marktgerechte Transaktion ab, die für beide Seiten akzeptabel gewesen wäre.

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Just in dem Moment, als eine Einigung zwischen Pauritsch und Steiger unmittelbar bevorstand, unterbrach der Verkäufer die Verhandlung abrupt. Wilhelm Steiger erklärte den Anwesenden, dass er sich von der Figur doch nicht trennen wolle. Die Interaktion zeigt, wie dynamisch die Stimmung in der Show sein kann, selbst wenn eine Preiseinigung bereits naheliegend erscheint.

Emotionale Bindung statt finanzieller Vorteil

Wilhelm Steiger begründete seine Entscheidung damit, dass er nicht mit einer derart starken emotionalen Bindung an das Objekt gerechnet hatte. Obwohl er die Sendung betrat mit der Intention zu verkaufen, überwog am Ende die persönliche Zuneigung zur Bronzeplastik. Er zog den Verkauf zurück und wünschte den Händlern einen guten Heimweg, was die Situation für alle Beteiligten im Studio überraschend enden ließ.

Fabian Kahl und seine Teamkollegen konnten dem Verkäufer nicht die Argumente eines noch höheren Gebots entgegenhalten, da dieser seine Entscheidung als endgültig darstellte. Der Rückzieher in letzter Sekunde ist im Format Bares für Rares eine seltene Erscheinung, da die Gepflogenheiten der Sendung darauf ausgelegt sind, dass Händler nur mit ernsthafter Verkaufsabsicht erscheinen.

Kontext und Ausstrahlung der Show

Das Konzept der Sendung hat sich über viele Jahre hinweg nicht verändert. Menschen wie Wilhelm Steiger lassen ihre Exponate von Experten bewerten und feilschen dann im Händlerraum um den Preis. Meistens wollen sie sich dort auch wirklich von ihrer Rarität trennen, wenn der Preis stimmt und die Expertise der Gutachter vertraut wird.

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Die Sendung Bares für Rares wird werktags um 15:05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Wiederholungen der Folgen werden auf ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr gezeigt. Solche ungewöhnlichen Verläufe, wie der von Steiger, machen die Unvorhersehbarkeit der Show aus und zeigen, dass der emotionale Wert von Objekten manchmal höher ist als der finanzielle Nutzen eines Verkaufs.