Bares für Rares: Verkäufer lehnt 1.500 Euro ab - trotz hoher Expertise

Richard Lenk wollte sein Gemälde für 500 Euro verkaufen, doch Experte Colmar Schulte-Golz taxierte es auf 3.000 Euro. Im Händlerraum bot Julian Schmitz-Avila 1.500 Euro, was Lenk ablehnte. Der Verkauf platzte, obwohl der Betrag das Dreifache seines Wunsches war.

Colmar Schulte-Golz, ein Experte der Sendung Bares für Rares, hatte gerade eine sorgfältige Begutachtung eines Öl gemälde s abgeschlossen. Vor ihm stand Richard Lenk, ein Badener, der das Bild für bescheidene 500 Euro veräußern wollte.

Doch die Expertise des Fachmanns veränderte alles: Das Gemälde stammte von Willy Planck, einem renommierten Stuttgarter Maler, der zu Lebzeiten vor allem als Illustrator tätig war. Planck, der in den 1920er und 1930er Jahren zahlreiche Buchillustrationen und Plakate schuf, hatte im Vergleich zu anderen Künstlern nur wenige eigenständige Gemälde hinterlassen. Diese Seltenheit trieb den Wert in die Höhe. Schulte-Golz taxierte das Werk auf stolze 3.000 Euro.

Richard Lenk konnte kaum fassen, was er da hörte. Seine anfängliche Erwartung von 500 Euro schien nun lächerlich gering. Der Verkäufer nahm die Händlerkarte dankbar entgegen, in der Hoffnung auf ein lukratives Geschäft. Doch der Weg zum erfolgreichen Verkauf war steiniger als gedacht.

Im Händlerraum sorgte das Gemälde sofort für Begeisterung. Die Händler, allesamt erfahrene Antiquitäten- und Kunstkenner, zeigten reges Interesse. Julian Schmitz-Avila, ein bekannter Händler, der oft auf seltene Stücke spezialisiert ist, eröffnete das Bieten mit 1.000 Euro. Schnell stiegen die Gebote: 1.100, 1.200, 1.300 Euro.

Doch bei 1.500 Euro war Schluss. Schmitz-Avila bot diesen Betrag, aber für Lenk war das nach der hohen Expertise nicht genug. Obwohl 1.500 Euro das Dreifache seines ursprünglichen Wunschpreises darstellten, lehnte er ab. Er erinnerte sich an die Worte des Experten: ein Wert von 3.000 Euro.

Die Enttäuschung war groß, als er den Händlerraum ohne Verkauf verließ. Die Händler ihrerseits zeigten Verständnis, waren aber nicht bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Die Sendung Bares für Rares zeigt immer wieder solche Momente, in denen die Erwartungen der Verkäufer durch die Expertise steigen, aber die Händler nicht mitspielen. In der Folge kam es zu keiner Einigung, und Richard Lenk verließ die Show mit dem Gemälde unter dem Arm.

Seine Hoffnung, es später vielleicht für einen besseren Preis zu verkaufen, blieb vorerst unerfüllt. Ähnlich spannende Fälle gibt es in der Geschichte der Sendung immer wieder. Manche Verkäufer erleben eine Positive Überraschung, wenn das Gebot ihr Limit übersteigt, andere wiederum gehen leer aus, weil die Differenz zwischen Sachwert und Händlergebot zu groß ist. Die Trödelshow lebt von diesen Emotionen und überraschenden Wendungen.

Experte Colmar Schulte-Golz betonte in diesem Fall, dass Willy Planck zwar kein Superstar der Kunstwelt sei, aber seine Werke aufgrund ihrer Seltenheit und Qualität bei Sammlern sehr gefragt wären. Der Markt für regionale Künstler wie Planck boomt in den letzten Jahren, da immer mehr Menschen nach einzigartigen Stücke suchen, die eine Geschichte erzählen. Für Richard Lenk bleibt das Bild nun erstmal in Familienbesitz. Ob er es zu einem späteren Zeitpunkt erneut anbietet, steht in den Sternen.

Die Sendung Bares für Rares läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF, Wiederholungen zeigt ZDF Neo. Der Fall zeigt einmal mehr, dass eine Expertise zwar den Wert bestimmen kann, aber der letztendliche Marktpreis von Angebot und Nachfrage abhängt





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