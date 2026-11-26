Verkauf Walter Weber bricht Verhandlung bei Bares für Rares ab. Die Händlerkarte-Voraussetzung wurde nicht erfüllt. Hintergrund und Konsequenzen.

Der Wanderhandwerker Walter Weber aus Bühl hat bei der ZDF-Sendung Bares für Rares eine wichtige Lektion über die strengen Regeln der Auktion gelernt. Weber versuchte, sein Gemälde des Künstlers Otto Quirin zu verkaufen, scheiterte jedoch mit seiner Preisstrategie, da er sich nicht an die Vereinbarung mit den Gutachtern hielt. Die Show ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms und zieht täglich Millionen Zuschauer an.

Preisvorstellung vs. Expertenwert

Walter Weber wollte mit dem Verkauf seines Bildes Geld für den Bau eines eigenen Tinyhouses erwirtschaften. Er hatte für das Gemälde einen Preis von 1.000 Euro gefordert, was sich als völlig unrealistisch erwies. Der Gutachter bewertete den Zustand des Bildes und die Rahmung zwar als beeindruckend, ermittelte aber einen Marktwert von nur 250 bis 350 Euro.

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Die Falle der Händlerkarte

Horst Lichter bot Weber die Möglichkeit an, die Händlerkarte zu erhalten, wenn er sich mit dem Maximalwert von 350 Euro einverstanden erklärt. Weber gab vor, diesen Preis zu akzeptieren, um den Händlerraum betreten zu dürfen. Diese Zustimmung war die zwingende Voraussetzung, um im weiteren Verlauf der Sendung feilschen zu dürfen.

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Abbruch der Verhandlung

Im Händlerraum zeigten Fabian Kahl und Wolfgang Pauritsch Interesse am Kunstwerk. Pauritsch war sogar bereit, die 350 Euro zu zahlen, die der Gutachter als Maximalwert genannt hatte. Weber lehnte das Angebot jedoch ab und nahm das Bild mit sich, obwohl er vorher zugestimmt hatte. Seine Aussage erwies sich damit als unwahr.

Konsequenzen für den Verkäufer

Weber brach den Besuch im Händlerraum ab, da er offensichtlich eine höhere Summe als erwartet erhofft hatte. Die Regel, dass man sich mit dem Gutachterpreis einverstanden zeigen muss, um die Karte zu erhalten, wurde von ihm nicht eingehalten. Damit ist klar, dass solche Taktiken bei der beliebten Sendung nicht erfolgreich sind.