Im Euroraum werden Einkäufe im Geschäft erstmals häufiger mit Karte als mit Bargeld bezahlt. In Deutschland gewinnen bargeldlose Zahlungen an Boden.

Im Euroraum werden Einkäufe im Geschäft erstmals häufiger mit Karte als mit Bargeld bezahlt. Auch in Deutschland gewinnen bargeldlose Zahlungen weiter an Boden. Verbraucher im Euroraum greifen beim Bezahlen zunehmend zur Karte.

Erstmals seit Beginn vergleichbarer Erhebungen im Jahr 2016 haben Kartenzahlungen in Geschäften das Bargeld überholt. Das teilte die Europäische Zentralbank auf Basis einer Befragung von rund 51.500 Menschen mit. Demnach entfielen 2026 an physischen Zahlungsorten 45 Prozent der Transaktionen auf Karten, 44 Prozent auf Bargeld. Der Anteil mobiler Zahlungen, etwa per Smartphone, stieg von 6 Prozent in der Vorgängerstudie 2024 auf 9 Prozent.

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Während sich das Zahlungsverhalten wandelt, bleiben die Vorlieben der Verbraucher im Euroraum nach Einschätzung der EZB unverändert. Beim Bezahlen im Geschäft bevorzugen 54 Prozent Karten oder andere bargeldlose Verfahren, 22 Prozent setzen auf Bargeld. Knapp ein Viertel hat keine klare Präferenz. Die Umfrage wurde in zwei Phasen im Herbst 2025 und im Frühjahr 2026 im gesamten Euroraum durchgeführt.