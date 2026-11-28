Bargeld zu Hause aufbewahren: Was bei mehr als 10.000 Euro zu beachten ist
Immer wieder heißt es, dass bei 10.000 Euro Bargeld zu Hause Schluss sei. Der Ursprung dieses Gerüchts sorgt bis heute für Verwirrung. Tatsächlich...
Immer wieder heißt es, dass bei 10.000 Euro Bargeld zu Hause Schluss sei. Der Ursprung dieses Gerüchts sorgt bis heute für Verwirrung. Tatsächlich geht es dabei aber um etwas ganz anderes.
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Solche Gerüchte halten sich hartnäckig – besonders in den sozialen Netzwerken. Und sie führen oft zu Unsicherheit. Tatsächlich gibt es in Deutschland aberIhr dürft beliebig hohe Summen daheim aufbewahren und macht euch damit natürlich nicht strafbar. Das weitverbreitete Gerücht um eine angebliche Obergrenze stammt aus Missverständnissen rund um das Geldwäschegesetz, das erst bei Einzahlungen auf euer Konto greift.
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