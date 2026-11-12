Barmer-Chef Straub sieht Kostenträger für Abnehmspritzen

Christoph Straub von der Barmer hält die Kostenübernahme für Adipositas-Medikamente für möglich. Die AOK warnt vor Milliardenkosten bei flächendeckender Nutzung.

Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland könnten zukünftig die Kosten für Abnehmspritzen übernehmen. Christoph Straub, der scheidende Vorstandsvorsitzende der Barmer, äußerte diese Einschätzung gegenüber den Partnerzeitungen der NPD-Redaktion. Er gehe davon aus, dass solche Injektionen als Therapieoption in den Leistungskatalog aufgenommen werden, betonte Straub.

Bedingungen für Kostenübernahme

Straub argumentiert, dass die finanziellen Belastungen für die Kassen nicht dramatisch ansteigen würden. Die entscheidende Voraussetzung dafür sei eine stärkere Ausrichtung der Arzneimittelpreise am tatsächlichen medizinischen Nutzen. Er erklärte, dass der Preis im Rahmen von Verhandlungen gesenkt werden könne und müsse, um die Kostenfolgen im vertretbaren Rahmen zu halten.

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Ein weiterer wichtiger Punkt ist für den Barmer-Chef die Abschaffung von Vorbedingungen für Patienten. Menschen mit krankhaftem Übergewicht sollten nicht nachweisen müssen, dass sie zuvor erfolglos Diäten oder mehr Sport versucht haben. Dies gelte auch für operative Eingriffe zur Behandlung von Adipositas, wo diese Hürde bereits entfallen sei.

Straub verglich die Situation mit der Behandlung von Rauchern. Er führte aus, dass man einem Patienten auch nicht das Rauchen untersage, bevor man ein Bronchialkarzinom operiere. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Spritzentherapie nicht für jeden Patienten geeignet sei und keine Allzweckwaffe darstelle.

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AOK warnt vor hohen Ausgaben

Eine deutlich skeptischere Haltung vertrat in der Vergangenheit Carola Reimann, die Chefin des AOK-Bundesverbands. Sie warnte vor einer erheblichen finanziellen Belastung für die gesetzliche Krankenversicherung. Nach ihren Berechnungen könnten jährliche Kosten von rund 45 Milliarden Euro entstehen, wenn alle Versicherten mit Adipositas und einem Body-Mass-Index von mindestens 30 regelmäßig behandelt würden.

Bei einem höheren BMI von mindestens 35 seien laut Reimann jährliche Kosten von etwa 14 Milliarden Euro zu erwarten. Sie bezeichnete diese Szenarien als Maximal-Szenarien. Derzeit fallen Abnehmspritzen in Deutschland unter die sogenannten Lifestyle-Arzneimittel und dürfen nicht als Kassenleistung verordnet werden.

Rechtliche Lage und Ausnahmen

Trotz des generellen Verbots gibt es Ausnahmen. Einige Wirkstoffe können zur Behandlung anderer Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 auf Kassenrezept verschrieben werden. Die Diskussion um die reine Adipositas-Therapie bleibt jedoch intensiv, da die politischen und wirtschaftlichen Implikationen weitreichend sind.

Die unterschiedlichen Positionen der großen Krankenversicherer zeigen, dass eine einheitliche Lösung noch nicht absehbar ist. Während die Barmer auf Verhandlungsmasse und Nutzenbewertung setzt, fürchtet die AOK eine untragbare Steigerung der Systemkosten bei breiter Anwendung der neuen Therapien.