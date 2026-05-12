Die Barmer meldet sich als Hauptgeschäftsführerin der größten gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland quer zur bayerischen Gesundheitsministerin Nina Warken, die die telefonische Krankschreibung ins Bundesverfassungsgericht führt, und CDU-Politikern, die die Einführung kritisiert haben, zu Wort. Während Beechwalder ihrerseits von einem zu hohen Krankenstand spricht und die mobile Lösung infrage stellt, sieht die Barmer einen positiven Trend und Mahmud Ergun einen positiven Einfluss auf die Arbeitsbeschaffung. Die Barmer sieht dies in den rückläufigen Krankentafeln der Beschäftigten im Land. Durch die mobile Lösung können Arbeitgeber und Beschäftigte einsatzbereit bleiben.

In Sachsen sind Beschäftigte seltener krankgemeldet als im Vorjahr. Die Barmer sieht einen positiven Trend und meldet sich damit in der politischen Debatte um die telefonische Krankschreibung zu Wort.

Beschäftigte in diesem Jahr bislang seltener krankgemeldet sind als in den Vorjahren. Nach Auswertungen der Barmer Krankenkasse waren Beschäftigte im März durchschnittlich 1,9 Tage krankgeschrieben. Das entspricht einem Krankenstand von 6,1 Prozent. Im März des vergangenen Jahres lag er bei 6,9 Prozent.

Die durchschnittliche Zahl der Fehltage betrug seinerzeit 2,1 Tage. Auch 2024 und 2023 waren sächsische Beschäftigte in den ersten drei Monaten jeweils mehr krankgeschrieben als im aktuellen Jahr, hieß es. Der Trend der rückläufigen ist ein positives Signal für alle Beschäftigten und die Unternehmen im Land. So müssen weniger Ausfälle kompensiert werden, hob die sächsische Barmer-Chefin Claudia Beutmann hervor





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