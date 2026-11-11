Barmherzige Brüder wegen überhöhter Apothekenpreise untersucht

Der Orden der Barmherzigen Brüder steht im Fokus einer Untersuchung nach Berichten über massive Aufpreise bei Medikamenten‑Verkäufen in ihren Österreichischen Krankenhäusern.

Der Orden der Barmherzigen Brüder gerät zunehmend in die Schlagzeilen, da Untersuchungsunterlagen aus dem Jahr 2024 auf mögliche Millionenbeträge durch überhöhte Apotheken preise hinweisen. Die Dokumente legen nahe, dass im Jahr 2024 zwischen 5 und 10 Millionen Euro überschritten wurden, wobei die größten Aufpreise im Standpunkt Linz festgestellt wurden.

Mechanismus der Apotheken‑Preisgestaltung

Die Abrechnungen aus 2024 zeigen, dass ein Antibiotikum für die Apotheke Linz zu einem durchschnittlichen Einkaufspreis von 19,49 Euro je Mengeneinheit beschafft wurde. Für den Weiterverkauf an die Diakonissen Linz wurde ein Preis von 24,15 Euro festgesetzt, während die eigene Klinik am selben Standort dasselbe Präparat für 241,25 Euro erhob. Das Ergebnis ist ein beinahe zehnfacher Aufpreis gegenüber externen Abnehmern.

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Ähnliche Aufpreise wurden auch bei anderen Arzneimitteln festgehalten. Die Aufschläge stiegen dabei laut den Unterlagen für einzelne Produkte bis zu 1.000 Prozent, was die Kosten der Ordenskliniken erheblich in die Höhe treiben könnte. In der Dokumentation wird das Vorhaben insbesondere bei dem Breitbandantibiotikum Meropenem detailliert, wo Pflegekräfte das Medikament in Kochsalzlösung lösen und per Tropf verabreichen, ohne dass ein Apotheker involviert wäre.

Antworten der Ordensbrüder und öffentliche Kontrolle

Der Orden weist die Anschuldigungen zurück und betont, dass die Verrechnung im Einklang mit allen geltenden Rechtsgrundlagen liege. Die Barmherzigen Brüder führen die Unterschiede in der Preisgestaltung auf interne Kostenfaktoren zurück, darunter Aufbereitung, Personal, IT und Lagerung, die in den eigenen Spitälern anfallen.

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Wie der Orden erklärte, seien Vergleiche mit reinen Einkaufspreisen oder Lieferungen an externe Einrichtungen nicht aussagekräftig, da Kundenkreise und Leistungen stark differieren. Die Detailkalkulationen liegen den prüfenden Behörden vor und werden künftig im Rahmen der Wirtschaftsaufsicht der Bundesländer geprüft.

Auswirkungen auf Klinikkosten und Patienten

Steigende Medikamentenpreise könnten die Betriebskosten der Ordenskliniken beschleunigen und die sogenannten Betriebsabgänge vergrößern. Damit steigen die Belastungen für Patienten, die sich auf die erstklassige medizinische Versorgung verlassen. Ökonomisch würde die Kettenstruktur der sieben österreichischen Krankenhäuser des Ordens dabei leiden, sofern die Aufpreise nachweislich nicht gerechtfertigt sind.

Die Untersuchung bleibt in Aussicht, dass die Bundesländer ihre Kontrollen intensiver führen, um sicherzustellen, dass die öffentlichen und gemeinnützigen Einrichtungen gemäß den gesetzlichen Standards arbeiten. Der öffentliche Druck, die Transparenz bei Arzneimittelpreisen zu erhöhen, dürfte die weiteren Schritte der Barmherzigen Brüder sowohl für die Patienten als auch für die Aufsichtsbehörden beeinflussen.