Im Dorf Barnham in Suffolk sprach sich bei einem symbolischen Referendum eine deutliche Mehrheit für eine Abkehr vom Königreich aus, aus Protest gegen Asylunterkünfte.

Aus Protest gegen die geplante Unterbringung von Asylsuchenden strebt das kleine englische Dorf Barnham in der Grafschaft Suffolk die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Die etwa 600 Bewohner des Dorfes haben sich in einem symbolischen Referendum mit deutlicher Mehrheit für eine Abkehr vom Vereinigten Königreich ausgesprochen, wie britische Medien übereinstimmend berichteten.

Das Votum hat keine rechtliche Wirkung. Der Anlass ist ein Regierungsplan, das stillgelegte Militärgelände Barnham in Ostengland als Unterkunft für Asylsuchende zu nutzen. Nach Angaben der Regierung könnten dort mehr als 900 Menschen untergebracht werden.

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Geplante Asylunterkunft auf dem Militärgelände Barnham

Die britische Regierung plant, das stillgelegte Militärgelände Barnham für die Unterbringung von Asylsuchenden zu nutzen, und nennt dafür eine Kapazität von mehr als 900 Menschen. Die Pläne betreffen ein Gelände im ländlichen Osten Englands, auf dem seit der Stilllegung kein regulärer Betrieb mehr stattfindet.

Schon vor der Abstimmung in Barnham hatte die Regierung Pläne veröffentlicht, das nahe gelegene ehemalige Militärgelände Bicester für zehn Jahre in eine Asylunterkunft umzuwandeln. Die Ankündigungen für beide Standorte haben in der Region eine Welle des Widerstands ausgelöst.

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Die Bewohner von Barnham äußern nach Berichten britischer Medien vor allem Sicherheitsbedenken. Viele fürchten, dass auf dem Gelände deutlich mehr Menschen untergebracht werden, als von der Regierung angegeben wurden.

Innenministerium und Reform UK im Streit um Migration

Das britische Innenministerium erklärt, die starken Emotionen in den lokalen Gemeinden ernst zu nehmen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte der Nachrichtenagentur PA, man höre den vorgebrachten Bedenken aufmerksam zu.

Nach Angaben des Sprechers arbeitet die Regierung an einer gerechten Verteilung der Unterkünfte für Asylsuchende im ganzen Land. Das Ministerium betont damit, dass die Standorte nicht nur einzelne Regionen treffen sollen.

Migration ist in Großbritannien seit Jahren ein zentrales Wahlkampfthema, ähnlich wie in Deutschland. Die Partei Reform UK hat mit der Ankündigung eines strikteren Migrationskurses an Zustimmung gewonnen. Die Debatte um Asylunterkünfte verläuft deshalb vor dem Hintergrund eines politisch stark aufgeladenen Themas.

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Offizielle Statistiken zur Nettozuwanderung

Die von der Regierung veröffentlichten Statistiken zeigen, dass die Einwanderungszahlen im Vereinigten Königreich nicht ansteigen. Bei der Nettozuwanderung wurde im vergangenen Jahr sogar ein deutlicher Rückgang verzeichnet.

Diese Zahlen stehen im Gegensatz zu den Sorgen in Dörfern wie Barnham und zur Stimmung im Wahlkampf. Die Quelle nennt keine weiteren Details zu den Gründen des Rückgangs.

Das Referendum in Barnham ändert an der Zugehörigkeit des Dorfes zum Vereinigten Königreich nichts, da es rechtlich wirkungslos ist. Konkrete nächste Schritte für den Standort Barnham, etwa Termine für eine Entscheidung über die Unterkunft, werden in den vorliegenden Berichten nicht genannt.