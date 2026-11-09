Barockopernboom in Berlin: Cavallis La Calisto erobert die Lindenoper

Die Lindenoper feiert die Eröffnung der sechsten Barockoperntage mit Francesco Cavallis Werk. Eine moderne Inszenierung verbindet mythologische Themen mit zeitgenössischer Kritik an Machtdynamiken.

Die sechsten Barockoperntage der Lindenoper in Berlin sind eröffnet und demonstrieren eindrucksvoll, dass das Genre längst zu einem festen Bestandteil des klassischen Musikbetriebs geworden ist. Anlass dieser Feierlichkeit ist die Uraufführung der Produktion von Francesco Cavalli s Oper " La Calisto", ein Werk, das im Jahr 1651 in Venedig uraufgeführt wurde. Die Inszenierung nutzt die mythologischen Stoffe, um zeitgenössische gesellschaftliche Diskurse rund um Machtmissbrauch und weibliche Selbstbestimmung aufzugreifen. Damit schließt die Inszenierung nahtlos an die aktuelle Debatte um die #MeToo-Bewegung an, verpackt in die Sprache der antiken Überlieferungen.

Mythologie trifft moderne Gesellschaftskritik

Das Grundgerüst der Handlung entlehnt Francesco Cavalli den Metamorphosen des Ovid und erzählt die Geschichte von Jupiter und der Nymphe Calisto. In der Oper verführt Gott Jupiter die Jungfrau Calisto, indem er die Gestalt seiner Gattin Diana annimmt, was bei Ovid sogar als Vergewalt interpretiert wird. Die daraufhin eifersüchtige Juno bestraft Calisto, indem sie die Nymphe in eine Bärin verwandelt. Jupiter verspricht daraufhin, sowohl Calisto als auch ihren Sohn Arcas in Sternbilder zu erheben. In der aktuellen Produktion der Regisseurin Jetske Mijnssen, die in Koproduktion mit dem Theater an der Wien entstand, erfolgt die Auflösung jedoch anders als im traditionellen Kanon.

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Die Regiearbeit von Christof Nel, die sich in Aix-en-Provence entwickelte, liefert das konzeptionelle Fundament für die Berliner Inszenierung. Hier wehrt sich Calisto am Ende aktiv gegen das Schicksal, das ihr die Götter zugedacht haben. Sie ersticht Jupiter beinahe beiläufig und stellt damit die patriarchalische Ordnung auf den Kopf. Der Gestaltwandler Jupiter verwandelt sich am Ende der Oper nochmals in einen bärtigen Allmächtigen und schließlich in den Sonnenkönig Louis Quatorze. Calisto setzt sich lässig ihre Sonnenbrille auf und verlässt die Bühne als stolze, alleinerziehende Diva, während der alte Gott und seine Entourage im Hintergrund zurückbleiben.

Stimmliche Brillanz im Fokus der Kritik

Die musikalische Leistung steht in dieser Produktion im engen Wechselspiel mit der visuellen Inszenierung und wird von einem solistisch besetzten Orchester getragen. Das Ensemble L'Arpeggiata arbeitet hier zusammen mit der Berliner Akademie für Alte Musik, angeführt von der Dirigentin Christina Pluhar. Pluhar ist bekannt für ihr Cross-Over-Konzept, das historisch informierte Aufführungspraxis mit Elementen aus Folk und Jazz verbindet. Bei "La Calisto" greift sie jedoch präzise auf die theatergemäße Erweiterung nach musikwissenschaftlichen Regeln zurück, wobei sie die Instrumentation farbenreich ausstattet.

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Die Solistin Vera-Lotte Boecker dominiert als Calisto die Szene mit einer zauberischen Silberstimme, die sowohl zart als auch durchsetzungsfähig klingt. Milan Siljanov überzeugt als Jupiter-Giove in beiden Facetten seines Charakters: als Diana im Falsett und als er selbst im Bariton. Renato Dolcini gestaltet die Partie des Mercurio als intelligenten, handyfest informierten Boten der Götter. Giuseppina Bridelli singt eine strahlende Giunone, während Luciana Mancini als Diana eine samten timbrierte Präsenz zeigt.

Einige der komödiantischen und dramatischen Höhepunkte liefert auch der Cast in den Nebenrollen. David Tricou, der als robust eingestuften Tenor Pan singt, inszeniert eine eifersüchtige Szene, in der er den Hirten Endimione auf einem Eisenbett über Feuer röstet. Arnaud Gluck als der schüchterne Endimione liefert die Arie "Lucidissima Face", eine der schönsten Melodien des Werks. Marcel Beekman übernimmt als Nymphe Linfea die Rolle des idealen Komikers, der die Tragikomödie locker ausklingen lässt, ohne den Ernst der Situation ganz zu negieren.

Kultureller und musikalischer Erfolg am Standort Berlin

Der Erfolg des Barockopern-Booms wird durch das musikalisches Fundament beglaubigt, das auf der ostinaten Bassfigur basiert. Diese Struktur erinnert an die Impulse von Pop, Rock und Jazz, die den Alltag vieler Hörer heute bestimmen. Christinas Pluhars Interpretation hebt diese Verbindung hervor, indem sie die alte Musik in einen zeitgenössischen Kontext stellt. Ein kurzes Zitat aus "Chorusline" während der Szene mit den Satyrn und Nymphen sorgt für sofortige Identifikation beim Publikum und wird mit fröhlichem Applaus belohnt.

Die visuelle Ebene der Inszenierung wird durch die Bühnenbilder von Silke Bauer geprägt, die ein tiefenwirksam gestaffeltes Einheitsbühnenbild erschaffen. Dieses verwandelt sich geräuschlos in das Auge einer Kamera, in die Mondsichel der Diana oder in das schwarze Loch des Universums. Die Choreografie von Beate Vollack schiebt den Ernst der Lage fast vollends beiseite, wobei Tanz und Artistik die narrative Struktur unterstützen. Die Inszenierung fackelt ein Feuerwerk aus parodistischen Pointen ab, in schnell wechselnden poetischen Bildern, das den modernen Zuschauer abholt.

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Am Ende steht der obligatorische Riesenapplaus im Stehen, der sowohl der musikalischen Leistung als auch der mutigen, feministischen Lesart des Stückes gilt. Die Produktion zeigt, dass Francesco Cavallis Werk aus dem Jahr 1651 heute aktueller nicht sein könnte. Die Lindenoper hat mit dieser Eröffnung der sechsten Barockoperntage bewiesen, dass sie klassische Werke mit einer klaren, zeitgenössischen Handschrift versehen kann, ohne dabei die historische Substanz zu verletzen. Es bleibt abzuwarten, wie lang diese Produktion auf dem Spielplan der Berliner Oper stehen wird, doch die aktuelle Resonanz deutet auf nachhaltiges Interesse hin.