Barocktage Berlin: La Calisto, Yulianna Avdeeva und Klangwerkstatt im Fokus

Einblicke in die Barocktage Berlin mit Stefan Herheims La Calisto, Yulianna Avdeevas Chopin-Recital und der 36. Klangwerkstatt für Neue Musik. Jetzt Termine und Details.

Die Barocktage in Berlin, die bis zum 27. November andauern, präsentieren aktuell eine hohe Dichte an kulturellen Höhepunkten, die sowohl historisches Wissen als auch moderne Interpretationen verbinden. Im Zentrum steht die Koproduktion der Staatsoper mit dem Musiktheater an der Wien, die im September ihre Uraufführung feierte. Die Inszenierung von Francesco Cavalli s Oper " La Calisto" unter der Regie von Stefan Herheim ist seitdem ein ständiger Blickfang auf der Berliner Kulturbühne.

Herheims Interpretation von Cavallis Oper La Calisto

Die Geschichte der Nymphe Calisto scheint auf den ersten Blick typisch barock verworren, folgt aber einer klaren Struktur. Calisto hat sich der Keuschheit verschrieben, wird aber von Jupiter in der Gestalt der Jagdgöttin Diana verführt. Sie glaubt daraufhin, schwanger zu sein, woraufhin Jupiters eifersüchtige Gattin sie zur Strafe in eine Bärin verwandelt. Schließlich wird Calisto begnadigt und als Sternbild Großer Bär an den Himmel gehoben. Stefan Herheim beschreibt diese Welt als bereits zu Beginn der Oper in Flammen stehend, woFiguren mit dem verzehrenden Feuer der Liebe spielen.

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Die Oper wurde für die venezianische Karnevalssaison 1651 komponiert, um das zahlende Publikum mit einer unterhaltsamen Geschichte zu locken. Francesco Cavalli fand die Handlung in den "Metamorphosen" des Ovid, erzählte sie aber neu. Im Libretto von Giovanni Faustini wird Calisto nicht wie bei Ovid vergewaltigt, sondern erfährt eine überwältigende sexuelle Lust, die im 17. Jahrhundert nicht gesprochen, aber gesungen werden durfte. Venedig war damals das spektakulärste Unterhaltungszentrum Europas, wo Verkleidung und die Auflösung von Geschlechterrollen zum Karneval gehörten.

Herheim betrachtet die Oper heute als Gesellschaftssatire, die Themen wie Homoerotik und Pansexualität behandelt. Der Rückzug auf antike Mythen diente als Schutz vor der Zensur, machte die Musik zur Avantgarde. Cavalli improvisierte täglich, weshalb die Partituren heute ergänzt werden müssen. Dirigentin Christina Pluhar hat dies in Abstimmung mit Herheim vorgenommen. Das Ensemble L'Arpeggiata und die Akademie für Alte Musik Berlin spielen unter Vera-Lotte Boecker in der Titelrolle.

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Yulianna Avdeeva gastiert mit Chopin und Moderne im Pierre Boulez Saal

Die Klaviervirtuositin Yulianna Avdeeva gastiert regelmäßig im Pierre Boulez Saal. Im Jahr 2010 gewann sie in Warschau als erste Frau nach Martha Argerich den renommierten Chopin-Klavierwettbewerb. Bei ihrem aktuellen Recital präsentiert sie Werke des 20. und 21. Jahrhunderts sowie Kompositionen von Chopin. Die Auswahl spiegelt ihre vielseitige künstlerische Bandbreite wider und verbindet historische Meisterschaft mit zeitgenössischen Klängen.

Der Programmteil beginnt mit den "Douze Notations" des jungen Pierre Boulez, die unter dem Einfluss von Arnold Schönberg entstanden sind. Anschließend erklingt Ravels "Pavane pour une infante défunte" sowie die "Valses nobles et sentimentales", die auf Franz Schubert verweisen. Diese Stücke bilden den Rahmen für die zentrale Neukomposition des Abends.

Zwischen den klassischen Werken wird "Quiet Offering" von Dai Fujikura in der deutschen Erstaufführung erklingen. Dieses Stück wurde speziell für Yulianna Avdeeva komponiert. Der Abend schließt mit Chopins Études op. 25, die den musikalischen Höhepunkt des Konzerts darstellen und das technische Können der Solistin unterstreichen. Der Pierre Boulez Saal bietet dabei die akustisch perfekte Umgebung für diese intensive musikalische Reise.

Klangwerkstatt widmet sich dem Phänomen Resonanz

Physikalisch wird Resonanz als das durch Wellen gleicher Schwingungszahl hervorgerufene Mittönen eines anderen Körpers definiert. Für die 36. Klangwerkstatt für Neue Musik ist Resonanz das zentrale Motto. Sie wird als lebendige, wechselseitige Weltbeziehung verstanden, die Verbindung stiften und Musik zu einem Raum gemeinsamer Erfahrung machen soll. Die Veranstaltung findet über zehn Tage verteilt statt und präsentiert Konzerte, Performances und multimediale Formate.

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Das Programm richtet sich an ein breites Publikum, einschließlich Familien und Kinder. Den Auftakt macht das Ensemble LUX:NM am Freitag, dem 6. November, um 20 Uhr. Sein Konzertabend trägt den Titel "Von der Vermessung des Schlafes" und widmet sich dem Phänomen von Traum und Schlaf. Diese künstlerische Auseinandersetzung bildet den Einstieg in die festlichen Tage der Neuen Musik in Berlin.

Am folgenden Tag, Samstag, den 7. November, um 18 Uhr, folgt ein Spätwerk von Morton Feldman. Der Titel "For Philip Guston" ist dem Maler Philip Guston gewidmet. Es handelt sich um ein vierstündiges Werk für Flöte, Klavier oder Celesta und Schlagzeug. Diese Dauer und Komplexität machen das Stück zu einem besonderen Erlebnis für das Publikum der Klangwerkstatt. Neben diesen Höhepunkten sind weitere Ensembles wie das ensemble mosaik, das Ensemble L'art Pour L'art und das EnsembleKollektiv Berlin im Programm.

Weitere musikalische Angebote im West-Eastern Divan Festival

Neben den Barocktagen und der Klangwerkstatt gibt es weitere wichtige Ereignisse im Berliner Musikleben. Daniel Barenboim feiert mit dem West-Eastern Divan Festival Premiere. Dieses Festival setzt auf internationale Zusammenarbeit und musikalischen Austausch. Die Philharmonie bietet ein breites Spektrum an Programmen, die verschiedene Genres abdecken.

Die Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) und das Radio-Symphonie-Orchester Berlin (RSB) haben sinfonische Werke im Programm. Diese großen Orchester präsentieren klassisches Repertoire mit hoher technischer und musikalischer Qualität. Gleichzeitig unterstützt die Klangwerkstatt die Neue Musik, indem sie innovative Kompositionen fördert und aufführt. Diese Kombination aus Tradition und Innovation macht das Berliner Musikjahr zu einem bedeutenden Ereignis.