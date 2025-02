Barrick Gold Steigert Gewinn im vierten Quartal und zahlt Dividende

Barrick Gold hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 seinen Gewinn deutlich steigern können. Das Unternehmen zahlt eine Dividende von 0,10 US-Dollar pro Aktie und hat im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 21 Millionen Aktien im vierten Quartal zurückgekauft.

Im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 konnte Barrick Gold seinen Gewinn deutlich steigern. Das EPS verbesserte sich von 0,27 US-Dollar auf 0,46 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen, die bei 0,41 US-Dollar gelegen hatten. Beim Umsatz ging es im Berichtsquartal unterdessen von 3,06 Milliarden US-Dollar auf 3,65 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Experten im Vorfeld einen Wert von 3,95 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr zogen die Erlöse daneben von 11,4 Milliarden US-Dollar auf 12,92 Milliarden US-Dollar an (Analystenerwartungen: 13,21 Milliarden US-Dollar), das EPS lag unterdessen bei 1,26 US-Dollar nach 0,84 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 1,24 US-Dollar.Barrick Gold hat im Zuge der Bilanzvorlage bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Dividende von 0,10 US-Dollar pro Aktie für das vierte Quartal 2024 ausschütten wird. Diese Dividende entspricht der Performance-Dividendenpolitik des Unternehmens, die Anfang 2022 angekündigt wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 17. März 2025 an alle Aktionäre, die am 28. Februar 2025 bei Geschäftsschluss als solche eingetragen sind.Zusätzlich zur Dividende hat Barrick im vierten Quartal 2024 insgesamt 21 Millionen Aktien im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft. Im gesamten Jahr 2024 waren es sogar 28,675 Millionen Aktien. Dieses Programm wurde im Februar 2024 angekündigt und dient dazu, den Wert für die Aktionäre zu steigern. 'Die starke Leistung unseres Geschäfts hat es uns ermöglicht, den Aktionären im Jahr 2024 durch die Kombination von Dividenden und Aktienrückkäufen, insbesondere im vierten Quartal, erhebliche Renditen zu einer überzeugenden Bewertung zu bieten', wird CFO Graham Shuttleworth in der Pressemitteilung zitiert. Barrick Gold will Aktienrückkauf ausweiten Außerdem hat Barrick ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar genehmigt. Das Programm läuft über zwölf Monate und ermöglicht es Barrick, eigene Aktien zu kaufen, wenn der Marktpreis unter dem inneren Wert des Unternehmens liegt. Das vorherige Programm wurde beendet, nachdem Aktien im Wert von 498 Millionen US-Dollar zurückgekauft wurden. Barrick behält sich vor, das neue Programm jederzeit auszusetzen oder zu beenden. Die Barrick Gold-Aktie legt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1 Prozent auf 17,24 US-Dollar zu. Redaktion finanzen.ne





Barrick Gold Dividende Aktienrückkauf Gewinn Quartalszahlen

