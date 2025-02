Bartgeier in den Alpen: Erfolgreiche Wiederansiedlung, moderne Gefahren

Die Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen ist erfolgreich verlaufen, doch moderne Gefahren wie Windräder, Stromleitungen und illegale Abschüsse bedrohen die wachsende Population. Um die Zukunft des größten Vogels der Alpen zu sichern, sind Schutzmaßnahmen und die Erhöhung der genetischen Vielfalt essenziell.

Anfang des vergangenen Jahrhunderts war der Bartgeier, der größte Vogel der Alpen , ausgestorben. Seit den 1980er Jahren wurde er erfolgreich reintroduziert, berichtet die Schweizer Vogelwarte Sempach. Es gibt inzwischen wieder rund 350 Exemplare. Aber auch moderne Gefahren bedrohen die Bartgeierpopulation. Windräder stellen zum Beispiel ein großes Risiko dar.

Die Spitze der Rotorblätter erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde, die die Bartgeier nicht rechtzeitig abschätzen können. Auch Strom- und Seilbahntrassen sowie illegale Abschüsse stellen eine Bedrohung dar. Die Vogelwarte betont jedoch, dass sich die Bartgeierpopulation in den nächsten zehn Jahren verdoppeln könnte, wenn diese Gefahren eingedämmt werden. Die Fortpflanzungserfolge sind hoch, und die Überlebenswahrscheinlichkeit der Tiere ist ebenfalls gut. Modellrechnungen zeigen jedoch, dass bereits neun zusätzliche Todesfälle im Jahr zu einem Rückgang der Population führen könnten. Um die genetische Vielfalt zu erhöhen, werden weiterhin Bartgeier ausgewildert. Seit 2021 wurden auch im bayerischen Nationalpark Berchtesgaden mehrfach Bartgeier ausgewildert, zuletzt Ende Mai. Die ersten beiden Geier kamen aus Spanien, ebenso wie ihre beiden Nachfolgerinnen. 2023 kam das erste Männchen aus Österreich dazu. Eines der beiden zuerst ausgewilderten Weibchen hat als bisher einziges Tier nicht überlebt. Es wurde von einem Stein erschlagen. Bartgeier (Gypaetus barbatus) sind Greifvögel, die eine Flügelspannweite von mehr als zweieinhalb Metern erreichen können. In Zoos können sie rund 50 Jahre alt werden. Sie ernähren sich von den Knochen verendeter Tiere





