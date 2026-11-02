Bartgeier: Spezialist für Knochen und Meister der alpinen Düngung

Ein detaillierter Blick auf die biologischen und verhaltensbezogenen Besonderheiten des Bartgeiers, einschließlich seiner einzigartigen Ernährung durch Knochen, der extremen Magensäure und seiner Rolle in der Geschichte der Menschheit.

Der Bartgeier gilt als einer der faszinierendsten und spezialisierten Greifvögel der Welt, wenn man ihm bei seiner Jagd oder seiner Nahrungssuche über die Schultern blickt.

Dieser majestätische Riese, dessen Flügelspannweite bis zu zweiundsiebzig Meter erreichen kann, hat sich auf eine äußerst ungewöhnliche Art und Weise an sein Überleben angepasst. Sein Name leitet sich von den borstenartigen Federn über dem Schnabel ab, die ihm den Anschein eines Bartes verleihen, was ihm den spitznamen Knochenbrecher eingebracht hat. Diese Bezeichnung ist mehr als nur eine Beschreibung; sie spiegelt die einzigartige Ernährungstrategie dieses Raubvogels wider, der in der Lage ist, selbst die härtesten Knochen zu verwerten.

Also read Handball-Bundesliga: Lemgo verpasst Überraschung gegen Meister Magdeburg

Bartgeier ernährt sich fast ausschließlich von Knochen

Für den Beobachter am Himmel ist ein Bartgeier immer ein Highlight, da er einen echten Meister seines Fachs zeigt. Rund fünfundsiebzig Prozent seiner gesamten Nahrung bestehen ausschließlich aus Knochenmaterial, was ihn von den meisten anderen Greifvögeln unterscheidet, die sich vorwiegend von weichem Fleisch ernähren. Diese spezifische Nahrungsquelle liefert dem Bartgeier essentielle Proteine, Fette und Mineralstoffe, die für seine Gesundheit und sein Wachstum unverzichtbar sind.

Häufig stammen diese Knochen von Gämsen, Steinböcken oder Schafen, die in den alpinen Regionen, die der Vogel bewohnt, zu Hause sind. Der Prozess des Fressens ist dabei von bemerkenswerter Effizienz und Anpassungsfähigkeit. Stücke, die bis zu fünfundzwanzig Zentimeter lang sind, schluckt der Vogel einfach herunter, ohne sie vorher zu zerkleinern. Bei größeren Knochenstücken hingegen, die seine Speiseröhre blockieren würden, zeigt der Bartgeier seine Intelligenz und sein technisches Geschick.

Advertisement

Vogel lässt Knochen aus großer Höhe fallen

Er trägt diese schweren Lasten in die Luft und lässt sie von beträchtlicher Höhe auf felsigen Untergrund fallen. Dieser Vorgang wiederholt sich oft, bis die Knochen in kleinere, verschluckbare Fragmente zerbrochen sind. Diese Methode, die man als Werkzeuggebrauch bezeichnen könnte, unterstreicht die komplexe Natur dieses Vogels. Doch das Schlucken ist nur der erste Schritt; die eigentliche Herausforderung liegt in der Verdauung.

Die harte Kost erfordert ein extremes physiologisches Merkmal, das den Bartgeier zu einem biologischen Wunderwerk macht. Sein Magen produziert eine Magensäure von außergewöhnlicher Stärke, deren pH-Wert bei etwa Null Komma sieben liegt. Um dies einzuordnen: Ein niedriger pH-Wert bedeutet eine hohe Säurekonzentration. Dieser Wert ist so aggressiv, dass er selbst die mineralreiche Struktur der Knochen auflösen und die darin enthaltenen Nährstoffe verfügbar machen kann.

Magensäure löst mineralreiche Knochenstruktur auf

Dies ermöglicht es dem Vogel, die maximale Energie aus seiner Nahrung zu extrahieren, was in der nährstoffarmen Umgebung der hohen Berge von entscheidender Bedeutung ist. Die äußere Erscheinung des Bartgeiers ist ebenfalls bemerkenswert. Während die Federn an Bauch, Brust und Nacken eigentlich weiß sind, erhalten sie durch Bäder in eisenoxidhaltigem Schlamm eine markante rostrote Färbung. Warum diese Praxis ausgeübt wird, ist Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen, könnte aber mit der Parasitenabwehr oder der sozialen Signalisierung zusammenhängen.

Die Kombination aus der imposanten Größe, der einzigartigen Ernährung und dem markanten Aussehen macht den Bartgeier zu einem Symbol für die Wildheit und Schönheit der Hochgebirgsökosysteme.