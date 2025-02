Barton Gold Holdings Limited, Şirket Kayıt Hizmetleri Sağlayıcısını Değiştiriyor

Barton Gold Holdings Limited (ASX:BGD)(FRA:BGD3)(OTCQB:BGDFF) (Barton veya Şirket) 24 Şubat 2025 Pazartesi itibariyle hissedar kayıt hizmetleri sağlayıcısını Automic Pty Ltd'den Computershare Investor Services Pty Limited'e (Computershare) değiştireceğini duyuruyor.

Şirketin yeni hissedar kayıt numaraları aşağıdaki gibidir: Computershare Investor Services Pty Limited Level 17, 221 St Georges Terrace Perth WA 6000 Tel: (Avustralya) 1300 850 505 veya (Yurtdışı) +61 3 9415 4000 E-posta adresi: http://www.investorcentre.com/contact Yatırımcılar, güvenli ve erişilebilir online yatırımcı portalı olan Investor Centre sayesinde yatırımlarını kolay ve verimli bir şekilde yönetebilirler. Investor Centre, yatırımcı ayrıntılarını güncellemek ve yönetmek, bakiyeleri ve işlem geçmişini görüntülemek için bir online arayüz sunar. Şirket hissedarların www.investorcentre.com/au adresini ziyaret etmelerini öneriyor. Barton Gold Holdings Limited'in Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen şuraya başvurun: Barton Gold Hakkında Barton Gold, yıllık 150.000 oz altın üretimine yönelik gelecekteki altın üretimi hedefleyen bir ASX, OTCQB ve Frankfurt Borsası'nda listelenen bir Avustralyalı altın geliştiricisidir. ~1.6Moz Au JORC Maden Kaynaklarına (52.3Mt @ 0.94 g/t Au) sahip, birden fazla ileri aşamada keşif projesi ve açık madenlere ve Güney Avustralya'nın ünlü merkezi Gawler Craton'undaki tek bölgesel altın değirmenin %100'üne sahip. Uzman Kişi Beyannamesi & Önceki Bilgi Bu duyuruda yer alan ve aşağıdaki tabloda listelenen tarihi Keşif Sonuçları ve Maden Kaynakları ile ilgili bilgiler, aynı satırda belirtilen Yetkili Kişi tarafından hazırlanan ve destekleyen bilgileri ve belgeleri temel almaktadır. Yetkili Kişi, Şirketin bir çalışanı veya bağımsız bir danışmanıdır ve Australasian Maden ve Metalcılık Enstitüsü (AusIMM), Avustralya Jeosayans Enstitüsü (AIG) veya Tanınmış Bir Meslek Örgütü (RPO) üyesidir. Tabloda belirtilen her kişi, göz önünde bulundurulan madenleşme tarzı ve maden türleriyle ilgili ve üzerinde çalıştığı faaliyetlerle ilgili yeterli deneyime sahiptir; bu nedenle JORC 2012 (JORC) kapsamında tanımlanan bir Yetkili Kişi olarak niteliğe sahipti. Bu duyuruda yer alan tarihi Keşif Sonuçları ve Maden Kaynakları ile ilgili bilgiler, 14 Mayıs 2021 tarihli Şirket'in Broşüründen veya bu duyuruda aksi belirtilmedikçe, Şirket'in web sitesi www.bartongold.com.au'dan veya ASX web sitesi www.asx.com.au'dan elde edilebilir. Şirket, önceki duyurularda yer alan Keşif Sonuçları ve Maden Kaynakları bilgileriyle ilgili hiçbir yeni bilgi veya verinin önemli ölçüde etkilemediğini ve, Maden Kaynaklarının tahminleri durumunda, tahminlerin tüm temel varsayımları ve teknik parametrelerinin yanı sıra üretim hedefleri ve üretim hedeflerinden elde edilen tahmini mali bilgiler de devam ettiğini ve önemli ölçüde değişmediğini teyit eder. Şirket, ilgili Yetkili Kişilerin bulgularının sunulduğu biçim ve bağlamın önceki duyurulardan önemli ölçüde değiştirilmediğini teyit eder. Geleceğe Dönük Bilgiler Hakkında Uyarı Bu belgede geleceğe dönük ifadeler içerebilir. Geleceğe dönük ifadeler genellikle, ancak her zaman, 'araştırır', 'öngörüyor', 'inanıyor', 'planlıyor', 'beklüyor', 'hedefliyor' ve 'niyet ediyor' gibi kelimeleri kullanarak belirlenir ve bir olay veya sonuç 'olabilir', 'olacak', 'olmalıdır', 'olabilir' veya 'oluyor' gibi ifadelerle ifade edilir ve diğer benzer ifadeler. Geleceğe dönük bilgiler, iş, yasal ve ekonomik riskler ve belirsizlikler ile bu riskler gibi diğer faktörlere bağlıdır ve gerçek sonuçların geleceğe dönük ifadelerde yer almayanlardan önemli ölçüde farklı olabileceği riskleri içerir. Bu faktörler arasında, mülkiyet hakları, küresel ekonomik ortam, ham madde fiyatları, devlet ve yasal riskler ve çevresel riskler gibi riskler bulunmaktadır. Geleceğe dönük ifadeler, ifadelerin yapıldığı tarihte bulunan tahminlere ve görüşlere dayanmaktadır. Barton, bu geleceğe dönük ifadeleri sonraki olaylar veya durumlara ilişkin olarak güncellemek veya bu belgede yer alan herhangi bir bilgiyi güncellemek veya güncel tutmak yükümlülüğü altına girmez. Gelecekte meydana gelebilecek olaylara ilişkin herhangi bir tahmin veya projeksiyon (gider, gelir, net kar ve performans dahil olmak üzere) gelecekteki olaylara ilişkin Barton'un en iyi tahminlerine dayanmaktadır ve bu tahminler bu belgenin tarihinde mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Bu tahminlerden hiçbirinin gerçekleşmesi garanti edilmemektedir. Gerçek sonuç tahminlerden farklı olacaktır ve bu farklılıklar önemli olabilir. Bu belgede yer alan hiçbir şey geçmiş veya geleceği konusunda bir vaat veya temsil olarak kabul edilmemelidir





