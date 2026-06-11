BARTOSCH GAUL: JAPAN IST FÜR EINEN POSITIVEN ODER SOWIE SENSATIONELLEN AUSSPRUCH GUT

BARTOSCH GAUL, TRAINER VON SANFRECCE HIROSHIMA IN JAPAN, BERICHT ÜBER DIE STIMMUNG ZU DER WELTMÖGLICHKEIT UND DIE QUALITÄT DER JAPANISCHEN SPELER. ER BESCHREIBT DIE PROFESSIONELLE UND TRADITIONELLE STURKE DES LANDES UND DIE VORNEHMEN VON JUVENILISTEN UND ALTEN PERSONEN, DIE DEN FUTEBALL IN JAPAN ZU GELEBREN UND ZU SCHONEN MACHEN.

SPORT BILD: Herr Gaul, Sie sind seit Anfang des Jahres Trainer von Sanfrecce Hiroshima in Japan . Wie ist die WM-Stimmung im Land? BARTOSCH GAUL (38): Baseball ist zwar hier die Nummer 1, aber Fußball holt immer mehr auf.

Die Stadien sind alle top, es kommen immer mehr Zuschauer. Die Vorfreude auf die WM ist überall zu spüren, jeder hat auf den Kader hingefiebert. In jedem Laden werden die Nationalmannschaftstrikots verkauft, vor allem das bunte Auswärtsshirt ist sehr beliebt. Für unseren Verein hat es eine Riesenbedeutung, dass unser Torwart, Keisuke Okako, im WM-Kader steht.

Es sind nur drei Spieler aus der heimischen J-League nominiert. Daher ist es etwas ganz Besonderes. Japan hat nur eins der letzten 13 Länderspiele verloren, dabei gegen England und Brasilien gewonnen. Ist das Team ein Geheimfavorit?

Japan ist für eine positive oder sogar sensationelle Überraschung gut. Einige unterschätzen die Qualität der Spieler vielleicht noch. Ein Blick auf den Kader genügt: Viele spielen in der Bundesliga, Daizen Maeda ist mit Celtic schottischer Meister geworden. Wataru Endo spielt in Liverpool.

Japanische Spieler sind technisch besser ausgebildet als in Deutschland oder den meisten anderen europäischen Ländern. Hier ist zum Beispiel jeder beidfüßig. Und die Mentalität ist toll. Sie sind extrem zuverlässig.

Allerdings war das am Anfang auch eine Herausforderung. Wenn ich den Spielern Informationen gebe, dann werden sie akribisch und perfekt ausgeführt – auch wenn in der Situation auf dem Feld vielleicht eine andere Lösung besser wäre. Da ist in Sachen Vorgaben manchmal weniger mehr. Sie sind auch sehr fleißig.

Hier wird jeder Spieler auch im Training immer an die Grenze gehen. Hier gibt es sehr professionelle Strukturen, die sich locker mit den meisten Bundesligisten vergleichen lassen. Die Funktionsteams sind teilweise größer als in Deutschland. Gerade bei Pflege, Athletik und Physio haben wir viel Hilfe.

Es gibt Übersetzer für alle Sprachen. Die Trainingslager und Auswärtsfahrten sind auf höchstem Niveau. Die Vermarktung ist sehr überlegt und soll jetzt auch nach Europa getragen werden. Und die Spieltage sind speziell.

Hier wird Fußball zelebriert, die Begeisterung ist hoch. Die Stimmung ist durchorganisiert. Alle sind in den Vereinsfarben, singen 90 Minuten lang. Die Stadien sind modern, haben oft 20 000 bis 40 000 Zuschauer.

Wir sind in jedem Heimspiel ausverkauft. Japan hat gerade eine Halbjahres-Saison gespielt, weil der Kalender auf die Spielweise in Europa umgestellt wird, also von Sommer bis Sommer läuft. Warum? Die J-League möchte näher an den europäischen Markt rücken.

Der Rhythmus hilft dann bei Transfers. Auch, um Spieler nach Japan zu bekommen. Da merken wir gerade auch, dass Spieler offener werden. Die Frage habe ich mir auch gestellt.

Und es war nicht, wie man vermuten könnte über Berater, sondern mit Hilfe von Datenanalyse. Sie hatten eine genaue Vorstellung, wie sie Fußball spielen lassen wollten und haben etliche Trainer danach ausgewertet. Offenbar kam ich dabei heraus. Die Gespräche, die ich mit dem Verein geführt habe, waren unheimlich detailliert vorbereitet.

Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte anfangs Respekt vor dem Schritt, bin aber generell abenteuerlustig und offen. Am Ende hat es mich gekitzelt, aus der Komfortzone zu gehen. An Herausforderungen wächst man.

Und davon gibt es schon einige, wenn man neu in dem Land ist. Ein Beispiel: Wir wollen den Spielstil etwas verändern, das war auch der Wunsch des Vereins. Aber man darf hier nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern muss alles Schritt für Schritt machen. Ein weiteres Ziel ist es, junge Spieler heranzuführen, da wir eine sehr gute Nachwuchsarbeit haben.

Auch da ist es wichtig, mit Augenmaß vorzugehen und allen Spielern den nötigen Respekt entgegenzubringen. Ja, der Friedenspark, der sich mit dem Ereignis beschäftigt, bedrückt einen. Und man spürt, dass gerade ältere Menschen ihren Nachfahren viel Gutes mitgeben wollen. Daher hat sich der Vereinsbesitzer auch dafür eingesetzt, dass unser Stadion mitten in der Stadt, unweit von der Abwurfstelle der Bombe, gebaut wird.

Sie haben auch in der asiatischen Champions League gespielt. Ist dort auch alles so reibungslos organisiert wie in Japan? Leider nicht. Wir haben im Achtelfinale in Johol gespielt.

Das ist ein Klub aus Malaysia, der fast nur aus Spaniern und Südamerikanern besteht. Wir sind bei null Grad und Schnee in Japan abgeflogen und sind mit Zwischenlandung nach 15 Stunden bei über 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Auch die Stimmung dort war viel hitziger. In der Nacht vor dem Spiel wurde zwischen 1 und 5 Uhr nachts vor dem Hotel Feuerwerk gezündet, um uns zu stören.

Wenn man so etwas erlebt, sind englische Wochen in Europa kein Problem mehr (lacht). Sie haben auf Schalke unter dem Talente-Entdecker Norbert Elgert gearbeitet. Was haben Sie von ihm gelernt? Nichts, was man auch in Lehrbüchern finde





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