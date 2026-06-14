Bas bewahrt Jacke ihres verstorbenen Mannes auf und spricht mit ihr

Bärbel Bas, SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin, hält die Jacke ihres verstorbenen Mannes Siegfried Ambrosius seit fast sechs Jahren an ihrer Garderobe und spricht manchmal mit ihr. In der Talkshow Bembel & Gebabbel erzählte sie emotional von diesem Ritual und wie es ihr hilft, mit dem Verlust umzugehen.

Seit fast sechs Jahren hängt die Jacke von Siegfried Ambrosius an der Garderobe im Haus von Bärbel Bas . Die SPD -Chefin und Bundesarbeitsministerin hat die Kleidungsstück ihres verstorbenen Mannes nie weggeräumt.

In der Talkshow Bembel & Gebabbel sprach sie offen darüber. Als Moderator Bernd Reisig ein Foto der Jacke einblendete und die Politikerin darauf ansprach, antwortete Bas: Ja, die hängt da immer noch. Ich habe die immer noch nicht weggenommen. Dann wird es emotional.

Die SPD-Politikerin schilderte, dass sie nach Hause kommt und der Jacke erzählt, was sie erlebt hat. Der Moderator fragte nach: Du redest mit der Jacke? Bas antwortete leise: Ja, kurz. Und weiter: Wie der Tag so war, wer mich wieder irgendwie blöd behandelt hat, und dann ist das weg.

Sie lachte und scherzte: Ein bisschen spooky, aber es hilft. Siegfried Ambrosius war nicht nur Bas Ehemann, sondern auch ihr politischer Wegbegleiter. Der Sozialdemokrat galt bei den Genossen als Institution, war jahrzehntelang Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Duisburg und prägte Generationen von Parteimitgliedern. Er war 27 Jahre älter als Bas.

Die beiden waren rund 15 Jahre ein Paar und fünf Jahre verheiratet. Die Hochzeit 2015 hatte einen traurigen Hintergrund. Ambrosius litt an Parkinson. Bas erzählte später, man habe vor allem geheiratet, um in medizinischen Notfällen füreinander entscheiden zu können.

Am 22. September 2020 starb Ambrosius im Alter von 79 Jahren. Nach einer Rückenoperation hatte er sich eine schwere Infektion zugezogen. Der Verlust habe sie verändert und stärker gemacht, sagte die SPD-Politikerin später in Interviews.

Jetzt zeigt sie, wie sehr ihr Mann ihr bis heute fehlt. Die Jacke ist für sie ein Symbol der Verbundenheit. Sie erinnert an gemeinsame Momente und gibt ihr Trost. In einer Welt voller politischer Herausforderungen sucht Bas diesen privaten Rückhalt.

Die Geschichte zeigt, dass selbst Spitzenpolitikerinnen Momente der Verletzlichkeit haben und auf ungewöhnliche Weise mit Trauer umgehen. Die Jacke bleibt hängen, als stiller Zeuge einer großen Liebe, die über den Tod hinausreicht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bärbel Bas Siegfried Ambrosius Trauer Jacke SPD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbeitsministerin Bas erwartet bis 2030 KI-Bezug in nahezu jedem BerufKünstliche Intelligenz (KI) wird sich laut Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas schnell durchsetzen in der Wirtschaft.

Read more »

John Dutton Jacke: Moderner Look mit klassischer NoteDie neue John Dutton Jacke vereint klassische Workwear-Elemente mit hochwertigem Veloursleder und bietet durch ihre Wendefunktion zwei Looks in einem. Robust und alltagstauglich, eignet sie sich für modebewusste Menschen, die den lässigen Ranch-Look von John Dutton schätzen, ohne wie auf einer Ranch erscheinen zu wollen.

Read more »

Reformagenda: Bärbel Bas startet Charmeoffensive bei den FamilienunternehmernDer Auftritt der SPD-Chefin beim „Tag des Familienunternehmens“ galt als heikel. Trotz ihres Rufes als Blockiererin in der Koalition konnte sie überraschend punkten.

Read more »

50 Jahre Golf GTI: Der Porsche des kleinen Mannes - Eine 'Rennsemmel' wurde zum KultautoDer VW Golf löste 1974 den Käfer ab. Ab Juni 1976 wurde der Wolfsburger erstmals mit einem 110 PS starken Motor gebaut - der GTI war geboren. Der 'Sport-Golf' wurde ein riesiger Erfolg und erreichte Kultstatus.

Read more »