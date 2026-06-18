Bas-Entwurf: Arbeitgeber und Union wütend

Arbeitsministerin Bärbel Bas hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es Arbeitnehmern ermöglicht, unter strengsten Bedingungen von einer Wochenarbeitszeit abzulösen.

Ein Poker um die Zukunft des 8-Stunden-Tags ist entbrannt. Arbeitsministerin Bärbel Bas hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es Arbeitnehmer n ermöglicht, unter strengsten Bedingungen von einer Wochenarbeitszeit abzulösen.

Der 8-Stunden-Tag kann künftig durch 13-Stunden-Schichten ersetzt werden, wobei die Beschäftigten an einzelnen Tagen 45 Minuten Pause haben. Die neue Flexibilität soll an hohe Hürden geknüpft werden, um so den klassischen 8-Stunden-Tag zu retten. Der Gesetzesentwurf sieht drei Bedingungen vor: Die Einführung der Wochenarbeitszeit soll nur für Arbeitnehmer gelten, die per Tarifvertrag bezahlt werden. Das trifft nur auf die Hälfte aller Mitarbeiter zu.

Für die andere Hälfte würde weiter der 8-Stunden-Tag gelten. Zusätzlich sollen Chefs Gesundheitsregeln einführen, wenn sie vom 8-Stunden-Tag abweichen. Was die beinhalten, ist noch unklar. Dienstbeginn und -ende müssen jeden Tag elektronisch erfasst werden.

So sollen Regelverstöße leichter kontrollierbar sein als auf handschriftlichen Stundenzetteln. Der Entwurf löst bei den Arbeitgebern scharfe Empörung aus. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wütet: Der heute bekannt gewordene Entwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes erfüllt die Anforderungen an eine flexible, digitale Arbeitswelt an keiner Stelle.

Darüber hinaus widerspricht er eklatant dem Koalitionsvertrag. Dulger fordert: Dieser Entwurf muss zurückgezogen und völlig überarbeitet werden. Der Referentenentwurf strotze vor Misstrauen in die Arbeitgeber und ihre Beschäftigten und sei eine erneute Zumutung für Unternehmen und Arbeitnehmer. Die SPD verteidigt den Bas-Kurs.

Arbeitsmarktexpertin Annika Klose sagt: Es dürfe nicht darum gehen, dass mein Chef mir gegen meinen Willen sagt: Du hast morgen die Schicht von 9 bis 22 Uhr





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