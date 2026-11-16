Basel zur Weihnachtshauptstadt 2027 gekürt

Basel übernimmt 2027 den Titel der Weihnachtshauptstadt von Barcelona. Die Stadt präsentiert ihr umfangreiches Adventsprogramm mit über 150 Marktständen und kulturellen Events.

Die Schweizer Stadt Basel wurde offiziell zur " Weihnachtshauptstadt 2027" gekürt. Damit übernimmt Basel den Titel von Barcelona, das ihn für das Jahr 2026 innehatte. Die Entscheidung unterstreicht die lange Tradition der Stadt, Adventszeit und Weihnachten auf besondere Weise zu feiern und als kulturelles Zentrum im europäischen Vergleich hervorzuheben.

Zentrum des Geschehens am Barfüsserplatz

Das Herzstück der Basler Weihnachtsfeiertlichkeiten bildet der Barfüsserplatz, der gemeinsam mit dem Münsterplatz als Hauptarena für die Adventszeit dient. Dieser traditionelle Weihnachtsmarkt wurde im Jahr 1978 ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einer festen Größe entwickelt. Heute zählt das Gelände auf beiden Plätzen mehr als 150 Stände, die ein breites Angebot an Kunsthandwerk, Leckereien und saisonalen Dekorationen bieten.

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Die Attraktivität des Marktes spiegelt sich in den Besucherzahlen wider. Jährlich ziehen die festlichen Angebote auf den Plätzen mehr als eine Million Menschen in die Innenstadt von Basel. Die hohe Frequenz zeigt, dass die Basler Adventstradition sowohl bei der lokalen Bevölkerung als auch bei Touristen eine immense Anziehungskraft besitzt und zum wirtschaftlichen sowie kulturellen Leben der Stadt beiträgt.

Verlängerung der Feststimmung in der Altstadt

Basel beschränkt die Feierlichkeiten nicht auf den offiziellen Weihnachtsmarkt, sondern integriert die Adventsstimmung in das gesamte Stadtzentrum. Innenhöfe der historischen Altstadt werden festlich dekoriert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Orte werden als sogenannte "Zauberhöfe" bezeichnet und bieten Besuchern eine intime Atmosphäre abseits der Hauptgeschäftsstraßen, was die Besuchererfahrung deutlich erweitert.

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Das gesamte Programm läuft unter dem zentralen Motto "Weihnachten in Basel". Zu den highlights zählen kulturelle Angebote, die sich nicht nur auf den Markt konzentrieren. Dazu gehört eine historische Weihnachtstram, die durch die Stadt fährt und den Nostalgie-Faktor erhöht. Das Theater Basel bietet zudem kostenlose Veranstaltungen an, die das kulturelle Profil der Stadt im Advent unterstreichen und verschiedene gesellschaftliche Schichten ansprechen.

Auch die Museen der Stadt sind in die Feierlichkeiten eingebunden und präsentieren spezielle Weihnachtsausstellungen. Diese Kombination aus Markterlebnis, Theater und Museumskultur schafft ein vielschichtiges Angebot. Darüber hinaus schmücken neun große Weihnachtsbäume die Innenstadt von Basel. Sie setzen visuelle Akzente und tragen zur atmosphärischen Verdichtung bei, die für die Basler Adventszeit typisch ist.

Soziales Engagement als Bewerbergkriterium

Bei der Bewerbung für den Titel der Weihnachtshauptstadt 2027 hob Basel auch explizit soziale Projekte hervor. Dies zeigte sich unter anderem an initiativen, die über das rein Kommerzielle hinausgehen. So verkleiden sich Motorradfahrer als Weihnachtsmänner, fahren durch die Stadt und sammeln Spenden für bedürftige Personen. Diese Aktion verbindet die festive Stimmung mit konkreter humanitärer Hilfe und zeigt das bürgerschaftliche Engagement der Stadt.

Zusätzlich werden Weihnachtsessen für alleinstehende oder obdachlose Menschen angeboten. Diese Initiative stellt sicher, dass die Freude am Fest auch für die am Rand der Gesellschaft lebenden Menschen zugänglich ist. Die Kombination aus marktraditionellem Treiben und sozialem Verantwortungsbewusstsein war ein entscheidendes Argument bei der Verleihung des Titels und hebt Basel von rein touristischen Veranstaltungen ab.

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Konkurrenz und weitere Auszeichnungen in Europa

Basel ist jedoch nicht der einzige ausgezeichnete Ort für das Jahr 2027. Neben der Hauptkategorie werden in zwei weiteren Kategorien kleinere Städte und Dörfer geehrt. Dies verdeutlicht, dass der Wettbewerb verschiedene Größenordnungen anerkennt und nicht nur Großstädte in den Fokus rückt. Die Verteilung der Titel spiegelt die Vielfalt der europäischen Adventstraditionen wider.

Die rumänische Stadt Baia Mare wurde zur "Europäischen Weihnachtsstadt" für Orte mit 10.000 bis 100.000 Einwohnern ernannt. Das Programm in Baia Mare umfasst einen geschmückten Touristenzug und einen traditionellen Wohltätigkeitsbasar. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung mittelgroßer Städte für die Pflege lokaler Weihnachtsbräuche und bietet ein alternatives Modell zur großen städtischen Feier.

Im nahegelegenen Weihnachtsdorf Nart mit nur elf Dauerbewohnern lockt ein zwei Kilometer langer Pfad mit mehr als fünf Millionen bunten LED-Lichtern. Rund 70.000 Besucher kommen in der Adventszeit zu dieser Lichtinstallation. Das Dorf bietet eine lebendige Krippe, Spezialitäten örtlicher Bauernhöfe und einen Tierpark mit mehr als 150 Tieren. Diese Beispiele zeigen, dass die Titelvergabe für 2027 ein breites Spektrum an Feierformen in Europa abdeckt.