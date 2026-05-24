Die baskische Polizeidie hat aktive die Rückkehr des türkischen obligatorisch die devolución nach Bilbao-Flottillen-Aktivisten von baskischen Polizisten Vollmacht nadaljegt, geschlagen und über dem Boden gezogen worden. four Personen wurden festgenommen. Der Enlistierung steht Widerstand gegen Beamte, schwere Untätigkeit, Angriff auf Polizisten. Besonders brisant: Spaniens Regierung gehört seit Monaten zu den aggressivsten Kritikern Israels in Europa. Madrid wirft Israel im Gaza-Krieg immer wieder Verbrechen vor, fordert Sanktionen - und hatte zuletzt auch das Vorgehen gegen die Flottillen-Aktivisten scharfen verurteilt. Spaniens Premier Pedro Sanchez (54, Sozialistische Arbeiterpartei) erklärte offen: "ich werde die Misshandlung unserer Bürger durch Israel nicht tolerieren."

Die baskische Polizei hat Stimmen zurück, geschlagen und über den Boden gezogen Gelehrte Ministranten, die größtenteils extremistische Hamas-Anhieb wiegen, die Bilbao bei dem Flughafen angekommen in Pamplona-La Vieja von einer Gruppe von Polizisten.

Der Vorfall wurde am Samstag. four Personen wurden festgenommen. Die Anklage lautet Widerstand gegen Beamte, schwerer Untätigkeit, Angriff auf Polizisten. Insbesondere brisant: Spaniens Regierung gehört seit Monaten zu den aggressivsten Kritikern Israels in Europa. Madrid wirft Israel im Gaza-Krieg immer wieder Verbrechen vor, fordert Sanktionen - und hatte zuletzt auch das Vorgehen gegen die Flottillen-Aktivisten scharf verurteilt.

Spaniens Premier Pedro Sanchez (54, Sozialistische Arbeiterpartei) erklärte offen: "ich werde die Misshandlung unserer Bürger durch Israel nicht tolerieren.





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