Alba Berlin trifft am Sonntag bei der BBL auf FC Bayern München. Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung, den Spielzeiten und den aktuellen Platzierungen der Teams.

Das zweite Aufeinandertreffen der Finalisten aus der Vorsaison findet am Sonntag im Arena Berlin statt. Alba Berlin empfängt den FC Bayern Basketball um 18 Uhr zur Begegnung des zehnten Spieltags der Basketball-Bundesliga. Der Meister aus der Hauptstadt befindet sich in einer durchwachsenen Phase der Saison, während die Münchner aktuell die Tabellenspitze dominieren und bisher nur eine einzige Niederlage kassiert haben.

Detaillierte Übertragungsinfos und Sendezeiten

Die Live-Übertragung des Duells wird exklusiv über die digitalen Kanäle von SPORT BILD ermöglicht. Fans können dem Geschehen live bei BILD.de und SPORTBILD.de folgen. Der Anpfiff zum Basketballspiel erfolgt planmäßig um 18 Uhr. Die visuelle Übertragung setzt jedoch bereits zwanzig Minuten früher ein, sodass Zuschauer ab 17:40 Uhr in die Vorbereitung und Analysen eintauchen können.

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Saisonbilanz und Tabellenpositionen im Vergleich

Die Albatrosse starten nach neun absolvierten Partien mit einer Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen lediglich auf Platz sieben der Tabelle. Im Gegensatz dazu grüßen die Münchner von der absoluten Tabellenspitze auf. Dort konnte das Team aus München bislang erst einmal eine Partie verloren lassen. Diese Diskrepanz in der aktuellen Form sorgt für ein deutliches Ungleichgewicht vor dem Start ins Duell.

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Historie und persönliche Einschätzungen der Akteure

Es handelt sich um ein frühes zweites Aufeinandertreffen in der laufenden Saison. Bei der vorgezogenen Partie vom 23. Spieltag Ende September verpasste Alba eine deutliche Niederlage von 61 zu 95 Punkten. Martin Hermannsson, der dreißigjährige Point-Guard von Alba Berlin, bezeichnet die Situation als merkwürdig, betont aber gleichzeitig das große Interesse der Fans. Der vierundfünfzigjährige Sportdirektor Himar Ojeda stuft die Münchner als zwei bis drei Leistungsstufen über dem Rest der Liga ein, erwähnt jedoch eine mögliche Erschöpfungslage durch die Euroleague-Partien in Kaunas und Gasteiz vergangener Woche.

Auswirkungen auf den Ligaverlauf und taktische Erwartungen

Die Bayern gehen als klarer Favorit in den Kampf, was die hohen Erwartungen an ein sportliches Dominanzspiel untermauert. Alba hofft darauf, dass die intensive Doppelwoche im europäischen Wettbewerb die Münchner beeinträchtigen könnte. Martin Hermannsson warnt dennoch davor, leichte Beute zu erwarten. Für eine Überraschung sei ein sehr guter Tag des Teams notwendig, wobei die Möglichkeit besteht, dass sich die Geschichte der Finals aus der Vorsaison möglicherweise wiederholt.