Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet am Mittwoch mit verspäteten Profis in die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele. Bundestrainer Álex Mumbrú sieht personelle Engpässe als Herausforderung, betont aber die Zusammenhalt seiner Mannschaft im Kampf um das Ticket für die Endrunde 2027.

Die deutsche Basketball -Nationalmannschaft unter Leitung von Bundestrainer Álex Mumbrú steht kurz vor dem entscheidenden Schritt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027. Das nächste Qualifikationsfenster beginnt mittwochs in Riga, wo das Team am Freitag um 18.30 Uhr gegen die Auswahl Lettland s antritt. Ein Sieg in Lettland würde der DBB-Auswahl das Ticket für die Endrunde in Katar praktisch festlegen, da Deutschland mit 15 Zählern die Gruppe K anführt.

Personelle Engpässe und verspätete Profis

Nur zwei Mitglieder des Titelgewinner-Kaders von 2023 sind für dieses wichtige Wochenende verfügbar. Justus Hollatz und Andreas Obst stoßen am Mittwoch zum Kader, nachdem sie in der EuroLeague gegen Maccabi Tel Aviv im Einsatz waren. Álex Mumbrú, der selbst am Dienstagabend noch als Trainer von Virtus Bologna bei der Partie gegen Roter Stern Belgrad auf der Bank saß, reist ebenfalls knapp vor dem Spielende des europäischen Wettbewerbs an. Insgesamt haben die Trainer und Spieler kaum mehr als 48 Stunden Zeit für die finale Vorbereitung auf das Qualifikationsspiel.

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Die Anzahl der verfügbaren Profis ist durch die Terminlage erheblich reduziert. Die Brüder Franz und Moritz Wagner fehlen ebenso wie Isaac Bonga, Maodo Lo, Daniel Theis, David Krämer und Johannes Thiemann, die alle europaweit bei ihren Vereinen im Einsatz sind. Tristan da Silva verzichtet auf die Nominierung. Dennoch zeigt sich der 47-jährige spanische Trainer unbeeindruckt von der knappen Zeitspanne und der reduzierten Personaldecke.

Mumbrú setzt auf etablierte Strukturen

Álex Mumbrú argumentiert, dass die personellen Engpässe zwar eine ständige Herausforderung in den Länderspielfenstern darstellen, aber durch die langjährige Zusammenarbeit kompensiert werden können. Er betonte gegenüber dem SID, dass er das Team bereits seit zwei Jahren betreut und die Spieler daher genau weiß, wie sie im Kader zu funktionieren haben. Diese langjährige Verbindung ermögliche es ihm, schnell auf die aktuelle Situation zu reagieren und das Potenzial der verfügbaren Athleten effektiv zu nutzen.

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"Ich spreche lieber über die Spieler, die wir haben. Nicht über die Spieler, die ich nicht habe", erklärte Mumbrú mit klarem Fokus auf die vorhandene Leistungsfähigkeit. Er äußerte seine Zufriedenheit mit den anreisenden Sportlern und ist überzeugt, dass die aktuelle Aufstellung ausreicht, um im Spiel gegen Lettland sowie im Heimspiel gegen Polen konkurrenzfähig zu sein. Der Trainer vermisst dabei keine taktischen Grundprinzipien, sondern verlässt sich auf die Erfahrung der verbliebenen Stammspieler.

Spielplan und Tabellenkonstellation

Der Spielplan für das kommende Qualifikationsfenster ist klar definiert und zeitlich sehr eng getaktet. Nach dem Auswärtsspiel am Freitag in Riga folgt im vorletzten Fenster der Qualifikation am Montag um 19.30 Uhr ein Heimspiel in Frankfurt am Main gegen die polnische Nationalmannschaft. Dieser Doppelkampf bildet den Abschluss der aktuellen Runde und entscheidet maßgeblich über die weitere Qualifikationsrealität für Deutschland.

In der aktuellen Gruppenkonstellation der Gruppe K führt Deutschland die Tabelle mit 15 Punkten an. Direkt dahinter folgen Kroatien und Polen, die punktgleich sind, während Lettland mit 12 Punkten den vierten Platz belegt. Die mathematische Situation gibt den Deutschen eine starke Position, da bereits ein Sieg in einem der beiden verbleibenden Spiele ausreichen würde, um sich als eine der drei bestplatzierten Mannschaften der Gruppe für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar zu qualifizieren.

Sicherer Pfad zur Endrunde 2027

Sollte die deutsche Auswahl eines der beiden entscheidenden Spiele gegen Lettland oder Polen gewinnen, ist die Qualifikation als eine der drei besten Gruppenmitglieder endgültig gesichert. In diesem Fall verlieren die verbleibenden beiden Partien an Bedeutung. Die letzten beiden Spiele der deutschen Nationalmannschaft finden dann am 25. Februar in den Niederlanden und am 28. Februar erneut gegen die Letten statt. Diese Begegnungen hätten dann keinen direkten Einfluss mehr auf den sportlichen Fortgang der Qualifikationsbemühungen, sondern dienen lediglich der Aufrechterhaltung der sportlichen Form.