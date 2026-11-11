Basketball-Damen aus Hamburg: Deutschland beginnt EM‑Qualifikation gegen Ungarn

Die deutsche Frauen‑Basketballmannschaft startet ihre EuroBasket‑Qualifikation in Hamburg mit einem Spiel gegen Ungarn. Das Spiel wird kostenfrei über Joyn und MagentaSport übertragen.

Die deutsche Frauen‑Basketballmannschaft beginnt ihre EuroBasket‑Qualifikation am Mittwoch, dem 14. März 2024, in Hamburg mit einem Spiel gegen Ungarn. Der Startschuss fällt um 19 Uhr. Fans können die Partie kostenfrei live über Joyn und MagentaSport verfolgen, da keine Free‑TV‑Übertragung geplant ist.

Qualifikationsplan und Spielausgang

Deutschland hat sich nach der Heim‑WM 2024, bei der sie den vierten Platz belegten, für die EuroBasket 2027 qualifiziert. Die Qualifikation verteilt sich auf zwei Turnierfenster: November 2026 und März 2027. Die ersten beiden Spiele der deutschen Mannschaft finden in März 2027 gegen Ungarn, Portugal und Dänemark statt, danach folgen die Begegnungen im November 2026.

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Der März-Start in Hamburg gilt als entscheidender Prüfstein. Ungarn kam bei der Heim‑WM als Achter an die Spitze, weshalb das Match als Gegner mit viel Erfahrung eingestuft wird. Trainer Olaf Lange betont, dass die Mannschaft mit Konzentration und dem gewonnenen Schwung aus Berlin starten will.

Stellungnahmen der Spielerinnen und Trainer

Emma Eichmeyer, 26, äußerte sich nach dem Erfolg bei der Weltmeisterschaft: 'Ich hoffe, dass wir die Energie aus Berlin in Hamburg weiterführen können - wir als Team, aber auch die Zuschauer. Dass wir bestätigen, was wir in Berlin gezeigt haben.' Sie betonte, dass das Team nun mehr als nur ein Underdog ist.

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Bundestrainer Olaf Lange erklärte: 'Unsere Gegner für die EuroBasket‑Qualifikation sind Ungarn, Portugal und Dänemark - und ich mag, was vor uns liegt.' Er hob die Herausforderung des Auftakts bei Hamburg hervor und kündigte an, dass ein Sieg gegen Ungarn ein starkes Signal für die kommenden Spiele setzen könnte.

Auswirkungen für die deutsche Basketballlandschaft

Der Erfolg bei der Weltmeisterschaft hat die Wahrnehmung der Frauen‑Basketballmannschaft verändert. Spielerinnen wie Eichmeyer berichten, dass sie häufiger die Gruppe sind und die Erwartungen steigen. Ein deutlicher Anstieg des öffentlichen Interesses könnte zu vermehrten Investitionen in die Nachwuchsarbeit führen.

Die nächste Begegnung findet am 17. März 2024 gegen Dänemark statt, gefolgt vom Spiel gegen Portugal am 20. März 2024. Die Ergebnisse dieser beiden Spiele bestimmen den Weg zur Teilnahme an der EuroBasket 2027, die in Litauen, Belgien, Finnland und Schweden stattfindet.

Für Fans bedeutet die Qualifikation nicht nur sportlichen Nervenkitzel, sondern auch eine Chance, die Entwicklung des Frauen‑Basketballs in Deutschland zu verfolgen und die neuen Vorherrschenden zu feiern.