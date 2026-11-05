Basketball-Legende Taurian Fontenette mit 43 Jahren verstorben

Taurian Fontenette, der als Mr. 720 weltberühmt wurde, ist tot. Seine Schwester Tracie Sonnier bestätigt den Tod des Basketball-Genies. Details zur Karriere und den letzten Worten.

Taurian Fontenette, international bekannt als Taurian Fontenette und der legendäre Mr. 720, ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Seine Schwester Tracie Sonnier bestätigte diesen traurigen Vorgang in einem offiziellen Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook. Die Nachricht verbreitete sich schnell in der Basketball -Community und führte zu einer Welle der Trauer unter Fans und ehemaligen Mitstreitern.

Detaillierte Umstände des Todes

Bisher wurde keine offizielle Todesursache durch medizinische Behörden oder die Familie bekannt gegeben. Tracie Sonnier beschrieb ihren emotionalen Zustand mit den Worten, ihr Herz sei in Millionen von Stücke zerbrochen, nachdem sie ihren jüngeren Bruder verloren habe. In ihrer Ankündigung bat sie die Öffentlichkeit um Nachsicht, während die Familie Fontenette den Verlust verarbeitet.

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Leben und Basketballkarriere

Fontenette, ein knapp 1,90 Meter großer Guard aus Texas, begann seine Laufbahn bei den Hitchcock Bulldogs an der High School. Anschließend wechselte er zu verschiedenen College-Teams, darunter das Richland Junior College und das Paul Quinn College. Parallel zu seiner Sportkarriere arbeitete er als Sicherheitskraft in einem Chemiewerk. Sein Durchbruch gelang ihm jedoch auf der AND1 Mixtape Tour, einer legendären Straße-Basketball-Veranstaltung.

Der historische 720-Dunk

Weltweite Bekanntheit erlangte Taurian Fontenette durch eine einzigartige Szene aus dem Jahr 2006. Während eines Spiels im Toyota Center in Houston vollführte er einen Dunking, bei dem er sich in der Luft zwei komplette Drehungen um die eigene Achse machte. Diese Bewegung entspricht insgesamt 720 Grad und gilt als erster dokumentierter 720er Dunking in einem Spiel.

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Einfluss auf die NBA und Moderne

Als Konsequenz dieses spektakulären Moves wurde Fontenette zu Mr. 720. Ein weiteres Markenzeichen von ihm, der Axle-Rider, bei dem er zwischen den Beinen drehend dunkt, wurde später von NBA-Superstars wie Jason Richardson, Paul George und Dennis Smith Jr. aufgegriffen und in deren Highlights verwendet. Chuck Millan, Gründer des Dunk-Teams Team Flight Brothers, würdigte Fontenette auf Instagram als wohl den größten Dunker, der je gelebt hat.

Erinnerungen und Vermächtnis

Tracie Sonnier bezeichnete ihren Bruder als Basketball-Genie, als die Seele jeder Party und als jemanden, der für jeden, der ihn brauchte, die Extrameile gegangen wäre. Mit seinem Tod geht eine Ära der kreativsten Straßenspieler vorbei, doch seine innovativen Moves bleiben ein fester Bestandteil der Basketball-Geschichte und inspirieren weiterhin Generationen von Spielern weltweit.