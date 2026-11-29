Deutschlands Basketballer starten als Titelverteidiger in die WM-Qualifikation 2027. Die DBB-Herren treffen am 25. Februar 2027 auf Polen, um ihre Chancen auf die Finalrunde in Katar zu festigen.

Die deutsche Basketballnationalmannschaft der Herren unter der Leitung von Trainer Alex Mumbru tritt in der zweiten Runde der Qualifikation für die Basketball-Weltmeisterschaft 2027 in Katar an. Als amtierender Weltmeister gilt das Team von DBB um die Titelverteidigung und hat die Voraussetzungen für den Turnierteilnahme bereits gesichert. Das nächste Pflichtspiel findet gegen die Auswahl Polens statt.

Vorzeitige Qualifikation und Gruppenkonstellation

Durch den knappen Sieg gegen Lettland mit einem Endstand von 78 zu 76 hat sich das DBB-Team bereits vorzeitig für die Endrunde in Katar qualifiziert. Neben Deutschland haben sich in der Gruppe K auch Kroatien und Polen vorzeitig für das Turnier in Katar qualifiziert. Lettland, Niederlande und Israel verpassen den Einzug in die Finalrunde und scheiden somit aus der laufenden Qualifikationsrunde aus.

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Geschichte der Begegnung mit Polen

Die Begegnung zwischen den DBB-Herren und der polnischen Auswahl ist historisch intensiv und eng verflochten. Im ersten Aufeinandertreffen in Danzig konnte sich das DBB-Team in einer hartumkämpften Partie in der Verlängerung mit 96 zu 94 durchsetzen. Diese klare Niederlage wird als Motivation für die kommende Konfrontation dienen, da beide Mannschaften in derselben Gruppe K um die bestmögliche Platzierung kämpfen.

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Spieltermin und weitere Qualifikationspfade

Nach dem direkten Duell gegen Polen ist die DBB-Auswahl am Donnerstag, 25. Februar 2027, nochmals gegen die Niederlande gefordert. Dieser Termin markiert einen wichtigen Schritt im Kalender der zweiten Qualifikationsrunde. Der Fokus liegt darauf, die Leistung gegen die starken Gegner Kroatien und Polen zu stabilisieren und das Formgefühl für die Weltmeisterschaft in Katar zu optimieren.

Der Endspurt in der Qualifikationsphase

Am Sonntag, 28. Februar 2027, steht das letzte Quali-Spiel der DBB-Herren gegen Lettland an. Dies markiert den Abschluss der laufenden Qualifikationsphase vor der WM 2027. Alle Informationen zum kommenden Qualifikationsspiel der DBB-Herren gegen Polen sind bereits gesichtet und bilden die Grundlage für die taktische Vorbereitung des Trainers Alex Mumbru auf das entscheidende Turnier.