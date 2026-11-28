Die DBB-Herren treffen in der WM-Qualifikation auf Polen. Danach folgen die Spiele gegen die Niederlande am 25. Februar und Lettland am 28. Februar 2027.

Die Basketball-WM 2027 in Katar wirft ihre Schatten voraus, und die DBB-Herren gehen als amtierender Weltmeister in die Qualifikation. Deutschland zählt damit zu den Titelfavoriten und will die Mission Titelverteidigung starten. Im nächsten Spiel der zweiten Qualifikationsrunde trifft die DBB-Auswahl auf die polnische Nationalmannschaft.

Bereits vorzeitig qualifiziert ist das Team von Alex Mumbru für das Turnier in Katar. Den entscheidenden Schritt machte die Mannschaft mit dem Sieg gegen Lettland, der mit 78:76 endete. Das Duell mit Polen ist deshalb das nächste wichtige Spiel auf dem Weg zur Weltmeisterschaft.

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Gruppe K: Wer sich bereits für Katar qualifiziert hat

Neben Deutschland haben sich in Gruppe K auch Kroatien und Polen vorzeitig für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Damit stehen drei Teams der Gruppe bereits fest, bevor die letzten Partien ausgetragen werden.

Lettland, die Niederlande und Israel verpassen dagegen den Einzug in die Finalrunde. Für diese drei Mannschaften endet das Rennen um das Turnier in Katar, während die DBB-Auswahl noch zwei Begegnungen vor sich hat, die über die Stimmung im Team in den kommenden Wochen entscheiden können.

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Erstes Duell in Danzig endete nach Verlängerung

Die DBB-Auswahl gewann das erste Aufeinandertreffen mit Polen in Danzig mit 96:94 nach Verlängerung. Das Spiel war hartumkämpft und ging erst in der Overtime zugunsten der deutschen Mannschaft aus.

Dieser knappe Erfolg zeigt, wie eng die Partien in dieser Gruppe verlaufen. Für das Rückspiel in der Qualifikation nimmt das Team von Alex Mumbru somit die Erfahrung aus einer Begegnung mit, die bis zur Verlängerung offen blieb.

Termine der DBB-Herren bis zum Quali-Finale

Nach dem Spiel gegen Polen ist die DBB-Auswahl am Donnerstag, 25. Februar 2027, gegen die Niederlande gefordert. Dieses Spiel ist die nächste Station auf dem Weg durch die Qualifikation.

Am Sonntag, 28. Februar 2027, steht schließlich das letzte Qualifikationsspiel gegen Lettland an. Damit endet die Vorrunde der DBB-Herren mit einer Begegnung gegen eine Mannschaft, die bereits die Finalrunde verpasst hat, und die Partie wird den Abschluss der Quali-Phase für Deutschland bilden.