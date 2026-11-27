Liveticker vom Spiel Lettland gegen Deutschland vom 27.11.2026: heute live.

Deutschland führt nach 20 gespielten Minuten in Riga mit 34:28 gegen Lettland und ist noch eine gute Halbzeit von der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 in Katar entfernt.

Allerdings ist die Begegnung bislang alles andere als hochklassig. Sowohl die Letten als auch die DBB-Auswahl 13 beziehungsweise zwölf Turnover vorzuweisen, sodass das Spiel von Fehlern geprägt ist. Während es nach dem ersten Viertel noch mit 14:14 ausgeglichen stand, konnten die Mannen von Álex Mumbrú zwischenzeitlich auf elf Punkte wegziehen, ehe die Hausherren kurz vor der Halbzeit nochmal verkürzten. Mit bislang zehn Zählern ist Kay Bruhnke der treffsicherste Schütze.

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Mit auslaufender Uhr kann Rihards Lomažs mit einem Floater aus der Nahdistanz die letzten beiden Punkte der ersten Halbzeit auf die Uhr bringen, sodass der Vorsprung auf sechs Zähler schrumpft. Lettland kommt nochmal nach zwei erfolgreichen Freiwürfen von Rihards Lomažs heran, ehe Oscar da Silva einen Wurf aus der Mitteldistanz verwandelt. Somit geht es mit einem 26:34 in die Schlussminute der ersten Hälfte. Die Ungenauigkeiten können weder die Letten noch die DBB-Auswahl abstellen.