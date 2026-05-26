Basketball World Cup 2026: Tickets, Packages & Why it's a Must-See for Fans

A guide on how to buy tickets for the Women's Basketball World Cup in Berlin in 2026, the different ticket packages available, and why the tournament is a must-see for any fan of the sport.

Vom 4. bis 13. September 2026 wird Berlin zum Mekka des internationalen Frauen- Basketball s. Mit 16 Top-Nationen um den Weltmeistertitel wird die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeberin qualifiziert.

Die Basketball-WM 2026 ist ein perfekter Anlass, um Stars wie die Sabally-Schwestern zu erleben. Im Januar gastieren erstmals die Orlando Magic für ein NBA Regular-Season-Spiel in Berlin. In diesem Guide erklären wir euch alles Wissenswertes: Wie kaufe ich Tickets für die Basketball-WM 2026 der Frauen? Welche Pakete gibt es? Und warum ist das Event ein Must-See für jeden Fan





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basketball Basketwor L Cup 2026 Berlin Tickets Packages Women's Basketball World Cup 2026 Germany Women's Basketball Female Empowerment Gleichberechtigung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Sommer 2026: ein Hauch von LeichtigkeitWährend der letzten Jahre haben uns Krisenmeldungen, grauen Himmele und Alltagstrott geprägt. Aber nun werden wir endlich die Gelegenheit haben, uns von all dem Ablenken durch das Gefühl des perfekten Sommers zu erholen. Woher das kommt? Welche Farbe trägt man, welches Getränk steht auf jedem Tisch, wohin fahren alle und wo wird in diesem Jahr am wildesten gefeiert?

Read more »

DAX: Aufwärtsbewegung bleibt wahrscheinlich!?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 22 - 2026) Unsere aktuelle DAX Prognose für die KW 22 - 2026 zeigt nach einem starken Wochenschluss bei 24.796 Punkten ein übergeordnet

Read more »

Alle qualifizierten Teams vom DFB-Pokal 2026/27 im Überblick62 von 64 Teams haben sich bereits für die kommende DFB-Pokal-Saison qualifiziert. Die Lostöpfe für die Auslosung am 6. Juni im Überblick.

Read more »

Giro d'Italia 2026: Etappen, Fahrer und ÜbertragungDie Radsport-Saison 2026 hat begonnen. Im Mai steht der erste Grand Tour, der 108. Giro d'Italia, an. Die Strecke führt von Nessebar in Bulgarien durch Rom und wird über 21 Etappen mit flachem, hügeligem und bergigem Gelände getestet. Der Zeitfahren startet am 19. Mai über 42 Kilometer. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen, nachdem er seine Karriere überraschend beendet hat. Es gibt einen bezahlten Streaming auf Discovery+ und HBO Max. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu verfolgen, ob der Grand Tour im Free-TV übertragen wird.

Read more »