Die deutschen Basketballer haben sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar qualifiziert. Mit dem knappen 78:76 (34:28) in Lettland ist der Welt- und Europameister in der Gruppe K nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen.

Die deutschen Basketballer haben sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar qualifiziert. Mit dem knappen 78:76 in Lettland ist der Welt- und Europameister in der Gruppe K nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú führt die Tabelle mit acht Siegen aus neun Spielen an. Die WM findet vom 27. August bis 12. September 2027 statt.

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Basketball, Männer: WM-Qualifikation, Lettland - Deutschland, Europa, 2. Runde, Gruppe K, 3. Spieltag. Kay Bruhnke beim Wurf gegen Arturs Strautins .