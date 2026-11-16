Die baskische Nationalmannschaft besiegte Spanien mit 1:0, was zu Kontroversen über die Hymne führte. Gleichzeitig eskalierte ein Freundschaftsspiel von Red Bull New York gegen Club América in einer Massenschlägerei mit sechs Roten Karten.

Die baskische Regionalauswahl hat ein historisches Freundschaftsspiel gegen die spanische Nationalmannschaft gewonnen, wobei der 1:0-Siegtreffer durch Mikel Jauregizar in der 28. Minute fiel. Dieses Ereignis löste nicht nur sportliche, sondern auch kulturelle Debatten über die Identität des baskischen Volkes aus, da das Spiel im berühmten Stadion San Mamés vor über 40.000 Zuschauern stattfand.

Basken besiegt Spanien im San Mamés

Jagoba Arraste, der Trainer der baskischen Auswahl, betonte vor dem Match die Bedeutung des Moments für die Region. Die baskische Mannschaft ist kein inoffizielles Nationalteam mit voller FIFA-Spielberechtigung, aber der Auftritt im San Mamés unterstreicht die starke verborgene Identität der autonomen Region im Norden Spaniens. Die Atmosphäre im Stadion war durchweg positiv, als Mikel Jauregizar den entscheidenden Treffer erzielte und die Heimmannschaft in Jubel ausbrach.

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Kontroverse nach dem Siegespfiff

Nach dem Endstand sorgten die Feiern der baskischen Spieler für breite Kritik in den spanischen Medien. Nach dem Spiel sangen die Akteure gemeinsam mit den Fans den Songtext: Wer nicht hüpft, der ist ein Spanier. Diese Geste wurde von der spanischen Presse als polemisch und ablehnend gegenüber der spanischen Identität gewertet. Die Zeitung La Razón charakterisierte das Verhalten der baskischen Auswahl als Ausdruck eines anhaltenden Hasses auf Spanien.

Historischer Kontext der baskischen Identität

Das Baskenland ist historisch stark durch Unabhängigkeitskämpfe geprägt, was die politische und kulturelle Sensibilität dieser Begegnung erklärt. Die eigene Kultur und Sprache gelten als zentrales Element der Bevölkerung im Norden Spaniens. Die Reaktionen auf das Spiel verdeutlichen, wie tief verwurzelt diese Unterscheidung ist und wie emotional die Bevölkerung auf symbolische Handlungen auf internationalen Sportbühnen reagiert. Trotz der Kritik zeigte die hohe Zuschauerzahl von über 40.000 Menschen, wie stark die Verbundenheit der Region mit ihrem inoffiziellen Team ist.

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Massenschlägerei bei Red Bull New York

In den Vereinigten Staaten ereignete sich ein weiterer außergewöhnlicher Vorfall in einem Freundschaftsspiel zwischen Red Bull New York und Club América. Das Spiel eskalierte in der 85. Minute zu einer Massenschlägerei mit Eisbahn-Charakter. Zwei Spieler blieben nach einem Zweikampf auf dem Boden liegen und warfen sich gegenseitig Fouls vor, was sofortige Gegenreaktionen beider Mannschaften auslöste.

Kaum wurden zwei Spieler voneinander gelöst, hatten sich die nächsten in den Haaren oder im Schwitzkasten. Der Unparteiische löste die Situation schließlich mit insgesamt sechs Platzverweisen. Die Situation spitzte sich nach einem Zweikampf kurz vor dem Spielende zu, was auf eine extreme emotionale Ladung hindeutet. Es handelte sich nicht um eine inszenierte Provokation durch Ultras, sondern um einen chaotischen Ausbruch der Frustration.

Emotionen überkochen im Freundschaftsspiel

Coach von Red Bull New York versuchte, das Geschehen zu erklären und betonte, dass selbst in Freundschaftsspielen der Wunsch zu gewinnen im Vordergrund steht. Manchmal kochen die Emotionen dann über, was zu solch extremen Szenen führen kann. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für Red Bull New York, doch die Erinnerung an die chaotischen letzten Minuten prägte das Ereignis nachhaltig. Die Fans aus Bordeaux präsentierten in einem anderen Kontext eine Choreo mit dem Titel Pyro ist kein Verbrechen, um ihre brennende Leidenschaft zu zeigen, doch in New York ging die Leidenschaft in Gewalt über.