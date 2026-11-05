Basler kritisiert Wechsel zu Breitenreiter bei Hansa Rostock scharf

Stefan Kießling und Thomas Helmer üben im Podcast harsche Kritik an der Personalie. Die Sportdirektoren bemängeln die Verpflichtung von André Breitenreiter nach der Entlassung von Daniel Brinkmann.

Thomas Helmer und Stefan Kießling haben sich im Podcast Basser ballert extrem kritisch zu den jüngsten personellen Entwicklungen bei Hansa Rostock geäußert. Die beiden ehemaligen Bayern-Stars und heutigen Sportdirektoren des FC Bayern München vermissen im Verein eine ernsthafte strategische Prüfung der Trainerentscheidungen. Ihre scharfen Worte richten sich insbesondere gegen die Verpflichtung von André Breitenreiter als neuen Cheftrainer in der Hansestadt.

Kritik an der Trainerentscheidung

Die beiden Experten äußern deutlich ihre Unverständnis darüber, dass der Verein auf die Idee kam, André Breitenreiter für das Traineramt zu engagieren. Der 53-Jährige übernahm die Mannschaft Anfang September, nachdem sein Vorgänger Daniel Brinkmann gehen musste. Die unmittelbaren Ergebnisse unter der neuen Leitung zeigen ein ernüchterndes Bild. Während das Ligadebüt von Rostock noch gewonnen werden konnte, folgte danach nur noch ein einziger Punkt aus den anschließenden vier Partien.

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Die Gesamtbilanz unter der Regentschaft von André Breitenreiter fällt mit vier Punkten aus fünf Spielen als durchwachsen bis schwach einzustufen. Thomas Helmer und Stefan Kießling bemängeln, dass man vom Grunde her vieles falsch gemacht habe. Es reiche nicht aus, einen Trainer zu installieren, der lediglich ein Spiel durch Glück gewonnen hat, um die Geschicke eines Vereins zu führen. Die Experten sehen hier ein grundlegendes Fehlurteil in der Personalplanung des Klubs.

Abstand zum Vorgänger und Sportdirektor

Besonders bitter urteilen die Podcast-Hosts im Vergleich zum Vorgänger Daniel Brinkmann. Dieser hatte im Schnitt doppelt so viele Punkte pro Spiel geholt, obwohl er nach nur fünf Spieltagen seinen Hut nehmen musste. Die Trennung von Daniel Brinkmann erfolgte rund zehn Monate nach einer Vertragsverlängerung, die im November 2025 beschlossen wurde. Damals hatte der Verein mit Amir Shapourzadeh als Sportdirektor auf Kontinuität gesetzt, um die Mannschaft zu stabilisieren.

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Die Kritik trifft indirekt auch die Verantwortungsebene der Geschäftsführung. Amir Shapourzadeh war maßgeblich für den Trainerwechsel verantwortlich und sollte den Klub zurück in Richtung Aufstiegsplätze führen. Die erhoffte Wende blieb jedoch aus. Als Thomas Helmer und Stefan Kießling ihre Kritik äußerten, lag Hansa Rostock zehn Punkte hinter Platz zwei der Tabelle. Der Abstand zur Abstiegszone betrug nur noch vier Zähler, was die angespannte Situation im Tabellenkeller unterstreicht.

Warnung vor dem sportlichen Abstieg

Thomas Helmer und Stefan Kießling warnen vor einer weiteren Verschlechterung der Lage. Der FC Bayern München steht derzeit selbst an der Tabellenspitze, während die Kritik an Rostock sehr deutlich ausfällt. Der aktuelle Standort im Punkteticker zeigt, dass die Mannschaft nach unten driftet. Die Experten sehen das Team in einem Strudel, der nicht nach oben, sondern in den Abstieg führt. Diese Warnung soll als Alarmzeichen dienen, da nur noch vier Punkte zur Sicherheit vor dem Abstieg fehlen.

Die Situation bei Hansa Rostock entwickelt sich somit zu einer kritischen Phase, in der die Entscheidungen der Vergangenheit sofortige Konsequenzen haben. Die mangelnde Konstanz unter André Breitenreiter steht in starkem Kontrast zu den Erwartungen der Vereinsführung. Die Sportdirektoren des FC Bayern München sehen keine Anzeichen für eine baldige Besserung. Stattdessen deuten die Ergebnisse auf eine weitere Krise hin, die ohne einschneidende Maßnahmen nicht zu bewältigen sein wird.

Die öffentliche Kritik durch namhafte Persönlichkeiten aus dem deutschen Fußball verstärkt den Druck auf die Verantwortlichen in Rostock. André Breitenreiter steht nun vor der Herausforderung, die Stimmung und die Punkteausbeute schnellstmöglich zu verbessern. Die vier Punkte aus fünf Spielen reichen bei weitem nicht aus, um die Abstiegsgefahr abzuwenden. Die Fans und Beobachter warten gespannt auf die nächsten Schritte der Vereinsführung, um den Sportplatzkurs doch noch zu korrigieren.