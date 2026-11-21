Filmemacher Bassam Tariq offenbart die Gründe für sein Aus bei Marvel. Er bezeichnete das Blade-Projekt als Drecksfilm und kritisierte die strikte Kontrolle von Kevin Feige.

Der Filmemacher Bassam Tariq hat sein Aus bei dem hochkarätigen Marvel-Projekt "Blade" in einem offenen Interview kommentiert und dabei die harten Realitäten der Produktion beleuchtet. Tariq, der ursprünglich für die Regie des Action-Reboots eingeplant war, äußerte sich kritisch zur kreativen Kontrolle und der Hierarchie innerhalb des Studios. Der Regisseur betonte, dass er von der Erfahrung viel gelernt habe, obwohl das Projekt nicht wie geplant realisiert wurde.

Kreative Kontrolle und Integrität im Konflikt

Bassam Tariq bezeichnete das Projekt offen als einen "Drecksfilm", was seine tiefere Unzufriedenheit mit der Arbeitsweise verdeutlicht. Für ihn war es eine immense Herausforderung, mit den Charakteren umzugehen, da er nie wusste, ob Marvel sie im weiteren Verlauf nicht doch ändern würde. Diese Unsicherheit empfand er als sehr riskant, da die Glaubwürdigkeit des Regisseurs sofort beschädigt wird, wenn die fertigen Skripts nicht mit den ursprünglichen Absprachen übereinstimmen. Tariq betonte, dass seine Integrität sein wichtigstes Gut sei und er nicht bereit war, Kompromisse einzugehen, die diese untergraben.

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Kevin Feige und die strikte Marvel-Hierarchie

Innerhalb des streng hierarchischen Netzwerks von Marvel Studios sah sich Bassam Tariq am Ende nicht mehr als kreativer Schaffender, sondern lediglich als Überbringer schlechter Botschaften für Entscheidungen, die von der Führungsebene vorgegeben wurden. Er lernte viel von Kevin Feige, dem Präsidenten der Marvel Studios, der nach dem Scheitern des FSK-18-Reboots selbst zugab, sich "wie ein Versager" gefühlt zu haben. Diese Offenheit von Feige unterstreicht die schwierige Position, in der sich viele Regisseure in diesem Umfeld befinden. Tariq zog daraus die Schlussfolgerung, dass das Leben zu kurz für einen solchen Film sei und er die volle Kontrolle über sein Drehbuch behalten müsse.

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Lehrreiche Erfahrung trotz des Scheiterns

Trotz der negativen Aspekte der Produktion betonte der Regisseur, dass er die Zeit als lehrreich betrachtete. Er führte aus, dass er viel über die Mechanismen großer Studios gelernt habe, auch wenn es ihn traurig machte, dass die großen Hoffnungen in das, was sie aufbauen wollten, nicht realisiert wurden. Die Erfahrung hat ihn jedoch darin bestärkt, in Zukunft nur Projekte anzunehmen, bei denen er die künstlerische Hoheit behält. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der anstehenden neuen Phasen in der MCU, in der auch Robert Downey Jr. in einer anderen Rolle zurückkehrt.

Zukunftsaussichten und aktuelle Entwicklungen

Während Bassam Tariq seine Karriere neu ausrichtet, bleibt die Zukunft von "Blade" im Marvel Cinematic Universe vorerst unklar. Das Projekt stand lange unter dem Eindruck der kreativen Differenzen und der komplexen Produktionsbedingungen. Fans, die sich an die vergangenen Todesszenen aus dem MCU erinnern wollen, finden im Netz entsprechende Quiz-Formate. Die aktuelle Situation zeigt deutlich, wie schwierig der Balanceakt zwischen starren Studiovorlagen und der individuellen Vision eines Regisseurs ist. Tariqs Entscheidung, den Vertrag zu lösen, markiert einen klaren Punkt in seiner Laufbahn und setzt ein Zeichen für mehr künstlerische Freiheit.