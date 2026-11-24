Bastian Freund übt scharfe Kritik am FC Bayern München und der öffentlichen Diskussion um Jamal Musialas Wert. Der Epileptiker fordert mehr Schutz für den Star.

Der ehemalige Profisportler und TV-Experte Bastian Freund hat sich in einer aktuellen Instagram-Veröffentlichung massiv kritisch zur aktuellen Situation beim FC Bayern München geäußert. Im Fokus steht dabei die öffentliche Debatte rund um den deutschen Nationalspieler Jamal Musiala, bei der der Verein intern und extern über den Wert und die Zukunft des Spielers diskutiert wird. Freund bewertet dieses Vorgehen als sportlich und menschlich inakzeptabel.

Öffentliche Wertdiskussion als Schwäche

Freund beschreibt es als einen schwerwiegenden Fehler, den finanziellen oder marktwirtschaftlichen Wert eines Spielers derart bewusst in der Öffentlichkeit auszutragen. Aus seiner Perspektive wirkt eine derartige Kommunikation auf allen Ebenen - menschlich, sportlich und moralisch - als richtig schwach. Er vermisst im Umgang mit Musiala die notwendige Zurückhaltung und Respektierung der privaten sowie beruflichen Integrität des Athleten.

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Eigene Erfahrung mit Epilepsie prägen Sichtweise

Die persönliche Betroffenheit des 38-Jährigen ergibt sich direkt aus seiner eigenen Biografie. Freund gesteht, dass er seit seiner Kindheit Fan des FC Bayern ist und seine ersten Spiele noch im Olympiastadion miterlebt hat. Gleichzeitig lebt er selbst mit der Diagnose Epilepsie, was die aktuelle Debatte um Musiala für ihn besonders schmerzhaft macht. Diese Erkrankung hat er nach Beendigung seiner eigenen Laufbahn öffentlich gemacht.

Freund betont, dass seine eigene Geschichte beweist, wie man mit, trotz oder sogar wegen einer Epilepsie Weltklasseleistungen im Spitzensport erbringen kann. Für ihn steht fest, dass Spitzenleistung immer komplex ist und ein Umfeld erfordert, das Vertrauen schenkt, schützt und hundertprozentigen Rückhalt gibt. Genau diese Unterstützung durfte er als Sportler erfahren.

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Forderung nach Schutz statt öffentlicher Spekulation

Laut Freund gab es im Hintergrund sowie im Umfeld der Medien, die ihm geholfen haben, seine Situation bewusst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dies ermöglichte es ihm, sich voll und ganz auf seine Gesundheit und seine sportliche Leistung zu konzentrieren. Er kritisiert, dass Musiala aktuell erleben muss, wie öffentlich über ihn gesprochen, spekuliert, diskutiert und geurteilt wird, anstatt gemeinsam mit ihm nach vorne zu schauen.

Gerade in einer Phase, in der Unterstützung wichtiger wäre als öffentliche Debatten, sieht Freund eine klare Pflicht. Er fordert, dass am Ende alle an der besten Lösung und vor allem für den Menschen arbeiten sollen. Das Ziel muss ein gesunder, selbstbewusster und leistungsstarker Jamal Musiala sein, der wieder zeigen kann, was ihn zu einem der außergewöhnlichsten Fußballer seiner Generation macht.

Vorwürfe gegen Vereinsführung und Uli Hoeneß

Die Intervention von Freund erfolgt vor dem Hintergrund aktueller öffentlicher Statements von Bayern-Verantwortlichen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte unlängst mit Zweifeln an der Zukunft des deutschen Nationalspielers reagiert und von einem Dilemma für den Verein gesprochen. Auch Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage.

Freund räumt ein, dass ein Verein wirtschaftlich denken muss. Aus seiner Sicht sollten in einem solchen Moment jedoch zunächst der Mensch und der Sportler im Mittelpunkt stehen. Aus Sicht des Vereins sollte der sportliche Erfolg dabei stets im Vordergrund bleiben. Würde der FC Bayern so handeln, müsste er alles für einen starken Jamal Musiala tun, anstatt ihn durch öffentliche Finanzdebatten unter Druck zu setzen.

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Die neurologische Dysfunktion von Musiala hatte in der Vergangenheit bereits zu Unsicherheiten geführt. Durch die offenen Worte der Vereinsführung sind diese Unsicherheiten nun in der Breite der Öffentlichkeit angekommen. Freund sieht darin einen Bruch mit dem Schutzgedanken, den er als Vorbild für den modernen Spitzensport einfordert.

Zukünftige Auswirkungen und Erwartungshaltung

Die scharfe Kritik von Freund deutet auf eine potenzielle Spaltung der öffentlichen Meinung hin. Während der Verein unter wirtschaftlichen Aspekten argumentiert, fordern Fans und externe Experten einen menschenfreundlicheren Umgang. Die Hoffnung von Freund ist, dass diese öffentlichen Interventionen dazu führen, den Fokus wieder auf das Wesentliche zu legen: die Gesundheit und die sportliche Entfaltung von Jamal Musiala.

Es bleibt abzuwarten, wie der FC Bayern München auf diese direkten Vorwürfe reagieren wird. Die Forderung nach einem Ende der öffentlichen Wertdiskussion ist klar formuliert und verlangt vom Verein ein Umdenken in der Kommunikation. Ein gesunder und selbstbewusster Spieler ist das erklärte Ziel, das laut Freund nur durch ein unterstützendes Umfeld erreicht werden kann.