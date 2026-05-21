Bastian Schweinsteiger ausgezeichnet als „Historischer Pokalheld“

Bastian Schweinsteiger wird als „Historischer Pokalheld“ ausgezeichnet. Der ehemalige Fußball-Profi wird am Berliner Olympiastadion Teil des renommierten „Walk of Fame des DFB-Pokals“ und verewigt dort seine Fußabdrücke in Bronze. Der „Walk of Fame“ wurde 2013 von VW und dem DFB ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem DFB und dem Fußball-Magazin 11 Freunde kürt Volkswagen jedes Jahr einen historischen Pokalhelden. In den vergangenen Jahren traf es bereits echte Ikonen: den Bomber der Nation Gerd Müller (†62) und Fußball-Legende Günter Netzer (81). Nun reiht sich Schweinsteiger in diese prominente Liste ein. Acht Finals erlebte er im Berliner Olympiastadion. Siebenmal stemmte er am Ende den Pott. Damit ist er noch heute alleiniger Rekordhalter. Insgesamt absolvierte er 49 DFB-Pokalpartien und erzielte dabei neun Treffer. Beim 3:1 gegen Kaiserslautern. Den letzten feierte er 2014 beim 2:0-Sieg gegen den BVB. Dazwischen holte er fünf weitere Male den Pokal: 2005, 2006, 2008, 2010 und 2013. Nur einmal musste er sich geschlagen geben – 2012 beim legendären 2:5 gegen Dortmund.

Bastian Schweinsteiger (41) wird als „ Historischer Pokalheld “ ausgezeichnet. Am Berliner Olympiastadion wird er Teil des renommierten „Walk of Fame des DFB-Pokals“ und verewigt dort seine Fußabdrücke in Bronze.

Der „Walk of Fame“ wurde 2013 von VW und dem DFB ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem DFB und dem Fußball-Magazin 11 Freunde kürt Volkswagen jedes Jahr einen historischen Pokalhelden. In den vergangenen Jahren traf es bereits echte Ikonen: den Bomber der Nation Gerd Müller (†62) und Fußball-Legende Günter Netzer (81). Nun reiht sich Schweinsteiger in diese prominente Liste ein.

Acht Finals erlebte er im Berliner Olympiastadion. Siebenmal stemmte er am Ende den Pott. Damit ist er noch heute alleiniger Rekordhalter. Insgesamt absolvierte er 49 DFB-Pokalpartien und erzielte dabei neun Treffer.

Beim 3:1 gegen Kaiserslautern. Den letzten feierte er 2014 beim 2:0-Sieg gegen den BVB. Dazwischen holte er fünf weitere Male den Pokal: 2005, 2006, 2008, 2010 und 2013. Nur einmal musste er sich geschlagen geben – 2012 beim legendären 2:5 gegen Dortmund





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