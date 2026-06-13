Battery X Metals beruft Automobilindustrie-Experten in sein Advisory Board

Battery X Metals beruft Herrn Zachary Funk in sein Advisory Board, um die Kommerzialisierung seines zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts für Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben. Herr Funk verfügt über umfangreiche Erfahrung in Vertrieb, Betrieb und Entwicklung von Händlernetzwerken und war in leitenden Positionen in einigen der renommiertesten Premium-Automobilkonzerne Kanadas tätig.

Battery X Metals beruft Automobilindustrie -Experten einer kanadischen Tochtergesellschaft eines der weltweit führenden Premium-Automobilhersteller mit Hauptsitz in München in sein Advisory Board , um die Kommerzialisierung seines zum Patent angemeldeten Rebalancing-Gerät s für Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben.

Die Berufung von Herrn Zachary Funk in das Advisory Board unterstreicht die fortgesetzte Erweiterung des Boards, um eine multidisziplinäre Gruppe von Branchenführern, Geschäftsführern und auf die Vermarktung fokussierten Beratern aufzubauen, um die Weiterentwicklung und Markteinführung seiner Batterielebenszyklus-Technologien zu unterstützen. Herr Funk verfügt über umfangreiche Erfahrung in Vertrieb, Betrieb und Entwicklung von Händlernetzwerken und war in leitenden Positionen in einigen der renommiertesten Premium-Automobilkonzerne Kanadas tätig.

In seiner aktuellen Position beim globalen Premium-Automobilhersteller überwacht er die operative Leistung von 13 Managementteams in ganz Kanada und setzt dabei die Maßstäbe für eine umfassende Reihe von wichtigen Leistungskennzahlen für Vertrieb und Kundenerfahrung, wie etwa Umsatzziele, Kundenzufriedenheitskennzahlen und Standards für die Abwicklung im Einzelhandel. Durch diese Rolle trägt Herr Funk direkt zur regionalen Umsetzung der Vertriebs- und Betriebsstrategien des globalen Premium-Automobilherstellers für eine seiner weltweit anerkannten, auf Leistung und Design ausgerichteten Marken bei, stärkt kundenorientierte Initiativen und fördert betriebliche Exzellenz im gesamten Netzwerk.

Im Rahmen seiner Berufung in das Advisory Board wird Herr Funk das Unternehmen in beratender Funktion unterstützen und strategische Einblicke in die Entwicklung und Vermarktung seiner zum Patent angemeldeten Software- und Hardwaresysteme für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien (das "Rebalancing-Gerät") geben. Angesichts seiner Erfahrung in Vertrieb, Betrieb und Händlernetzwerk wird Herr Funk dem Unternehmen in Fragen der Geschäftsentwicklung, Markteintrittsstrategien und des Engagements innerhalb des umfassenderen Kfz-Ökosystems beratend zur Seite stehen.

Insbesondere wird Herr Funk das Unternehmen durch strategische Einblicke in Ansätze zur Zusammenarbeit mit Automobilkonzernen, Händlernetzen und Servicenetzwerken unterstützen und bei Strategien zur Kundenakzeptanz und Markteinführung beraten. Die Validierung des Rebalancing-Geräts hat eine messbare Kapazitätswiederherstellung und eine Verbesserung der Reichweite über mehrere EV-Plattformen hinweg gezeigt, was das Potenzial der Technologie zur Senkung der Austauschkosten, zur Verlängerung der Fahrzeuglebenszyklen und zur Förderung der Nachhaltigkeit durch eine effizientere Nutzung vorhandener Batterieressourcen unterstreicht





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