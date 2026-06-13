Battery X Metals beruft Zachary Funk in den Beirat - Fokus auf Batterierebalancierung für Elektrofahrzeuge

Battery X Metals ernennt den erfahrenen Automobilmanager Zachary Funk zum Beiratsmitglied, um die Markteinführung seiner patentierten Lithium‑Ion‑Batterie‑Rebalancing‑Maschine zu unterstützen. Die Technologie hat in Praxistests die Reichweite stark degradierter EV‑Batterien um über 600 % gesteigert und bietet damit erhebliche Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeitsvorteile.

VANCOUVER, BC - Battery X Metals Inc., ein Unternehmen, das sich auf Ressourcenexploration und Technologie für die Energie‑Transition spezialisiert hat, hat die Ernennung von Herrn Zachary Funk zum Mitglied seines Beirat s bekannt gegeben.

Funk ist ein erfahrener Fachmann aus der Automobilbranche und derzeit regionaler Vertriebs‑ und Operationsleiter bei der kanadischen Niederlassung eines weltweit tätigen Premium‑Automobilherstellers mit Sitz in München. In seiner jetzigen Position verantwortet er die Leistung von 13 Management‑Teams in Kanada, überwacht wichtige Kennzahlen zu Verkaufsvolumen, Kundenzufriedenheit und Einzelhandelsstandards und sorgt dafür, dass die Händler das globale Markenbild in Servicequalität, Performance und Präsentation konsequent einhalten.

Zuvor war Herr Funk in leitenden Marken‑Management‑Rollen bei der GAIN Group tätig, wo er sowohl Neuwagen‑ als auch Gebrauchtwagenoperationen für mehrere international anerkannte Automarken leitete und dabei ein Netzwerk von mehr als zwanzig Autohäusern auf Vancouver Island und im Unteren Mainland British Columbias betreute. Im Rahmen seiner Beiratsfunktion wird Herr Funk Battery X Metals strategisch beraten, insbesondere bei der Markteinführung und Kommerzialisierung der patent‑pending Lithium‑Ion‑Batterie‑Rebalancing‑Maschine.

Durch seine langjährige Erfahrung in Vertrieb, operative Optimierung und Händlernetz‑Management soll er Wege aufzeigen, wie das Unternehmen Partnerschaften mit Automobilherstellern, Vertriebs‑ und Service‑Netzwerken aufbauen und die Akzeptanz bei Endkunden steigern kann. Der Beirat, der bereits im Dezember 2025 durch die Aufnahme von Herrn Jeffrey Greenberg, einem ehemaligen Direktor und leitenden Angestellten von Skechers USA, erweitert wurde, verfolgt das Ziel, ein multidisziplinäres Gremium aus Industrie‑ und Geschäftsexperten zu bilden, das die Weiterentwicklung und Marktdurchdringung von Battery X s Batterielifecycle‑Technologien unterstützt.

Das Kernprodukt des Unternehmens, die Rebalancing‑Machine, welche von der Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. entwickelt wurde, hat in mehreren Praxistests signifikante Leistungssteigerungen gezeigt. In realen Fahrversuchen mit zwei vollelektrischen Klasse‑3‑Nutzfahrzeugen wurde die Reichweite einer stark degradierten Batterie von etwa 40 km auf rund 295 km erhöht - ein Zuwachs von 255 km bzw. 637 %.

Im zweiten Test identifizierte das integrierte Diagnosesystem der Maschine eine fehlerhafte Zelle in einem parallel geschalteten Zellverbund, die zuvor zu einem vorzeitigen Abschalten des Fahrzeugs bei etwa 60 % Ladezustand führte. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial der Technologie, die Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien zu verlängern, Ersatzkosten zu senken und die Nachhaltigkeit durch effizientere Nutzung vorhandener Batterieressourcen zu fördern. Battery X Metals plant, die Technologie weiter zu skalieren, weitere Partnerschaften mit Automobilherstellern einzugehen und die Kommerzialisierung in den kommenden Jahren voranzutreiben





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