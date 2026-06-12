Battery X Metals: Patentierte Batterie-Technologie soll E-Auto-Reichweite massiv steigern und Nasdaq-Börsengang anstreben

Ein kanadisches Unternehmen entwickelt eine Technologie, die gebrauchte EV-Batterien wiederaufbereitet und die Reichweite drastisch verbessert. Nach Tests und einer Validierung durch die staatliche Forschungsstelle NRC sowie Beteiligung eines ehemaligen Skechers-Managers plant Battery X Metals den Wechsel an die Nasdaq. Die Aktie könnte bei positiven Neuigkeiten stark reagieren.

Battery X Metals , ein Unternehmen mit einer zum Patent angemeldeten Technologie zur Wiederherstellung der Kapazität von Lithium-Ionen- Batterie n, steht im Fokus der Börsenwelt. Die Innovation adressiert ein zentrales Problem der Elektromobilität: den fortschreitenden Kapazitätsverlust von Batterie n über die Zeit, der zu sinkender Reichweite und verringerter Wirtschaftlichkeit führt.

Tests des Rebalancing-Verfahrens haben bei verschiedenen Fahrzeugen, darunter Modelle des größten EV-Herstellers BYD, zu teilweise drastischen Verbesserungen der geschätzten Reichweite geführt. Ein Fahrzeug mit nahezu erschöpfter Batterie erreichte nach dem Verfahren wieder eine Reichweite von durchschnittlich 136 Kilometern, ein weiteres verbesserte sich um 637 Prozent auf 295 Kilometer. Die kanadische staatliche Forschungsorganisation NRC bestätigte in einer Studie eine Rückgewinnung von etwa 99 Prozent der verlorenen Kapazität durch künstlich aus dem Gleichgewicht gebrachte Batteriemodule.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Technologie einen gamechanging Effekt für den weltweit wachsenden Markt der gebrauchten Elektrofahrzeuge und die Batteriewirtschaft haben könnte. Das Unternehmen, derzeit noch klein mit einer Marktkapitalisierung von rund 8 Millionen Euro, plant einen Wechsel von der kanadischen Juniorbörse CSE an die bedeutendere Nasdaq in den USA. Das notwendige F1-Filing wurde bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, eine Investmentbank wurde bereits mandatiert.

Ein positives Update zum Börsengang könnte die Aktie, die historisch bereits auf Unternehmensnachrichten mit prozentual nahezu dreistelligen intraday-Steigerungen reagierte, erneut stark bewegen. Prominente Unterstützung erhält Battery X durch Jeffrey Greenberg, ehemaliger Manager des Global Player Skechers, der nach seiner Beteiligung am Unternehmen auch dem Beratungskomitee beitrat, um bei strategischer Positionierung und Kommerzialisierung zu helfen. Die Story ist im Mainstream noch weitgehend unbekannt, könnte aber bei erfolgreicher Skalierung und Nasdaq-Listing massives Upside-Potenzial entfalten.

Investoren sollten jedoch stets die vollständigen Ad-hoc-Meldungen und Einreichungen bei den Behörden beachten sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer berücksichtigen





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